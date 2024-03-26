Bu Günleri de Gördük: Bir Dönem Aşkından Öldüğümüz Alacakaranlık'ın Edward'ı Robert Pattinson Baba Oldu!
Bu Günleri de Gördük: Bir Dönem Aşkından Öldüğümüz Alacakaranlık'ın Edward'ı Robert Pattinson Baba Oldu!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Alacakaranlık serisi ile şöhrete kavuşan ve hafızalara Edward Cullen imajıyla kazınan Robert Pattinson'ın ilk çocuğu dünyaya gözlerini açtı! Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Genç kızların ilk aşkı olan Edward Cullen karakteri ile gönüllerde taht kurmuş yakışıklı aktör Rober Pattinson, sinema sektörünün şüphesiz en beğenilen oyuncularından biri.
Kristen Stewart ile yaşadığı ilişkiyle ilgi odağı olan Pattinson'un özel hayatındaki kadınlar da her zaman magazinin ana konularından biri oluyordu.
İlk defa Suki Waterhouse ile 2018 senesinin ortalarında birlikte görülen oyuncu ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamak istediğini açıklamıştı.
31 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Waterhouse; Batman gibi filmlerde başarılı performanslar sergileyen 37 yaşındaki Robert Pattinson ile bir bebek beklediklerini geçtiğimiz aylarda duyurmuşlardı...
Waterhouse'un taktığı yüzük yüzünden nişanlı oldukları varsayılan çift geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendini hemen sokağa atan çiçeği burnunda anne baba ise kameralara böyle yakalandı👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda