Robert Pattinson'un Nişanlısı Suki Waterhouse'un Emmy Ödüllerindeki Hamile Stili Dikkatlerden Kaçmadı
Robert Pattinson'un Nişanlısı Suki Waterhouse'un Emmy Ödüllerindeki Hamile Stili Dikkatlerden Kaçmadı
Dün gerçekleşen 75. Emmy ödüllerine birçok ünlü gibi Suki Waterhouse da katıldı. Hamile isim giydiği kırmızı elbise ile dikkat çekti. Detaylar👇
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Suki Waterhouse ile birlikte olan Robert Pattinson hepimizin hayranlıkla izlediği, ergenlik yıllarını şenlendirmiş bir isim.
Daha öncesinde rol arkadaşı Kristen Stewart ile olaylı bir ilişki yaşamış olan Pattinson, yeni sevgilisi Waterhouse ile huzuru bulmuştu.
2022 yılında "Batman" filmi ile başarılarına yenisini ekleyen ünlü aktör hayranlarına müjdeli haberi vermişti.
Oyuncu sevgilisi Suki Waterhouse ile beş yıllık birlikteliklerinden sonra bebek beklediklerini açıkladı yakışıklı isim. Kısa bir süre sonra da Waterhouse'un parmağındaki yüzük nişan iddialarını doğrulamıştı.
Dün geceki Emmy Ödüllerine tek başına katılan hamile aktris, iddialı kırmızı elbisesi ile ilgi odağı oldu.
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Karnını tamamen gösteren elbiseyi böyle taşıdı👇
Yorumlara birlikte bakalım👇
1.
2. "Bebeğin büyümesini ve bu elbise için onu fırçalamasını sabırsızlıkla bekliyorum."
3. "Deniyor ama sonuçları beğeniyor muyum bilmiyorum."
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4. "Bu kesinlikle bir tercih."
5. "Awww bebek yumruğunu gösteriyor 😭"
6. "Ünlülerin hamileyken sihirli bir şekilde hiç çatlakları olmamasına bayılıyorum."
7. "Garip"
8. "Ne giyiyor bu kadın? 😂"
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9. "Tıpkı kırmızı bir gül gibi"
10. "Ona o kadar uzun süre anne dedik ki artık gerçekten anne oldu aman tanrım."
Siz ne düşünüyorsunuz?
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