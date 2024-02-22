Robert Pattinson'ın Bir Modelle Verdiği Pozlar Akıllara Nişanlısını Getirip Üstüne Kıskançlık Krizine Soktu
Robert Pattinson'ın Bir Modelle Verdiği Pozlar Akıllara Nişanlısını Getirip Üstüne Kıskançlık Krizine Soktu
Ünlü oyuncu Robert Pattinson yıllara meydan okurcasına reklam çekimindeki görünümle ve verdiği pozlarla olay oldu. Aktöre ünlü manken Lana Zakocela eşlik etti. İkilinin samimi pozları akıllara hemen Suki Waterhouse'u getirdi . Detaylar👇
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Bildiğimiz gibi Robert Pattinson "Alacakaranlık" serisinde yer aldığını günden beri birçok kızın hayallerini süslemeye devam ediyor...
Fakat çoğu kız aşkını kalbine gömmek zorunda kalmıştı çünkü kendisi, son beş senedir şarkıcı sevgilisi Suki Waterhouse ile birlikte.
Waterhouse'un parmağındaki yüzük fark edildikten ve nişanlandıları öğrenildikten kısa süre sonra şarkıcının hamile göbeğini Emmy ödüllerinde görmüştük....
Gelelim Edward'ımıza...Kendisi Çarşamba günü New York'ta bir Dior reklamının çekimleri sırasında model Lana Zakocela ile kucaklaşırken görüldü.
Pattinson'ın genç görünümü ve yakışıklığıdan yıllar geçse de hiçbir şey kaybetmemesi ve ikilinin fotoğraflarındaki bu samimiyet gözlerden kaçmadı.
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Nişanlısı Suki Waterhouse ile ilk çocuğunu bekleyen 37 yaşındaki Batman yıldızının, 36 yaşındaki Letonyalı güzelle birlikte bir yangın merdiveninde dururken verdiği pozlar akıllara hemen Waterhouse’u getirdi.
Ayrıca yakışıklı oyuncunun vampir gibi yıllardır bir gram yaşlanmaması ve yılların karizmasından bir şey götürmemesi dikkatlerden kaçmadı.
İkilinin pozlarına bir de böyle bakalım👇
Gelen tepkilere göz atalım👇
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