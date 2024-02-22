Robert Pattinson'ın Bir Modelle Verdiği Pozlar Akıllara Nişanlısını Getirip Üstüne Kıskançlık Krizine Soktu

Ünlü oyuncu Robert Pattinson yıllara meydan okurcasına reklam çekimindeki görünümle ve verdiği pozlarla olay oldu. Aktöre ünlü manken Lana Zakocela eşlik etti. İkilinin samimi pozları akıllara hemen Suki Waterhouse'u getirdi . Detaylar👇