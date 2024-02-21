Piyasada Aldatmadığı Kadın Kalmayan Justin Timberlake'in Bu Sefer de Cameron Diaz İhaneti Ortaya Çıktı!

Kariyerine başladığı günden beri olaylı özel hayatı ve ihanet skandallarıyla dolu aşk hayatıyla sürekli magazin manşetlerinde yer edinen Justin Timberlake'ın adı yıllar geçmesine rağmen iddialara karışmaya devam ediyor. Eski bir Playboy mankeni verdiği bir röportajda Timberlake'in Cameron Diaz ile olan ilişkisi boyunca birlikte olduklarını iddia etti. Detaylar içeriğimizde👇