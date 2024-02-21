Piyasada Aldatmadığı Kadın Kalmayan Justin Timberlake'in Bu Sefer de Cameron Diaz İhaneti Ortaya Çıktı!
Piyasada Aldatmadığı Kadın Kalmayan Justin Timberlake'in Bu Sefer de Cameron Diaz İhaneti Ortaya Çıktı!
Kariyerine başladığı günden beri olaylı özel hayatı ve ihanet skandallarıyla dolu aşk hayatıyla sürekli magazin manşetlerinde yer edinen Justin Timberlake'ın adı yıllar geçmesine rağmen iddialara karışmaya devam ediyor. Eski bir Playboy mankeni verdiği bir röportajda Timberlake'in Cameron Diaz ile olan ilişkisi boyunca birlikte olduklarını iddia etti. Detaylar içeriğimizde👇
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'N Sync grubu ile çıkış yapmış Justin Timberlake o yıllardan beri şarkıları kadar özel hayatıyla durmadan konuşulan ve karıştığı skandallarla magazine manşet olan isimlerden.
Kendisinin aşk hayatından bahsedip de bu isimden bahsetmesek olmazdı...Birçok genç kızın ilk aşkı ve pop müziğin popüler kızı olarak bir araya gelen Britney Spears ve Justin Timberlake anında medyanın tüm ilgisini çekmeyi başarmıştı.
2000'lerin başına dönecek olursak Timberlake önce günah keçisi olarak zaten zorbalanan Spears'ı kendisini aldatıyor iddiasıyla suçlamıştı. Fakat sonradan öğrenilene göre Spears'ı aldatanın Timberlake olduğu ortaya çıkmıştı. Britney'in kitabında söylediğine göre ünlü bir isimle kendisine ihanet etmişti Justin.
Hatta o kişinin televizyon tarihine geçen Super Bowl kazasının yaşandığı Janet Jackson olduğu iddia edilmişti!
Yalnızlığa gelemeyen Timberlake 2003 senesinde ünlü oyuncu Cameron Diaz ile ilişkilerine aralarındaki 8 yaşa rağmen başlamış sonradan "Kötü Öğretmen" filmiyle ikili bir araya gelmişti.
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İlişkileri boyunca ayrıldıklarına yönelik yapılan haberlerden sonra, çift 2007'de, Diaz Timberlake'i Saturday Night Live'ın konuk sanatçısı olarak takdim ettikten kısa süre sonra şiddetli geçimsizlik yüzünden yollarını ayırdı.
Geçtiğimiz günlerde şoke eden bir iddia ile eski Playboy modeli Zoe Gregory, Justin Timberlake Cameron Diaz ile çıkarken onunla birlikte olduğunu iddia etti.
Şu anda 49 yaşında olan Gregory, 18 Şubat Pazar günü Daily Mail'e verdiği röportajda, 43 yaşındaki Timberlake'in, Cameron Diaz ile olan ilişkisi nedeniyle başlangıçta bir partide tanıştıklarında onun tekliflerini reddettiğini söyledi.
"Justin Cameron'ı sevmiyordu. 4 yıl boyunca New York'taki dairesinde zaman geçirdik. Cameron her şeyin farkındaydı fakat ondan ayrılamıyordu çünkü kadın ona takıntılıydı. Aldatılmayı bile kabul ediyordu." açıklamalarında bulunan eski playboy modeli gündemi sarsan iddialarda bulundu.
Son 16 yıldır Jessica Biel ile evli olan Justin Timberlake'den de oyuncu Cameron Diaz'dan da konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi...
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İlişki yaşadığı istisnasız her kadını aldatmış Justin Timberlake umuyoruz ki bu iddialara karışmaya son verir...
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