Cimriliğin Bu Kadarı! Kardashianların Varyemez Kris Jenner'ı 13 Torununa Ne Para Ne de Vakit Ayırabiliyormuş!

Kardashianların kurucusu diyebileceğimiz, kızlarını yoktan var eden Kris Jenner büyük aileleri seviyor olacak ki kendisinin iki kocasından toplam altı çocuğu var. Çoğu kızı sevgililerinden çocuk yapmış Jenner ailesi ise nesiller boyu aktarabilecekleri bir servete sahip. Kris Jenner'ın 'parasız kalacağını' söylediği açıklamalar ise çok konuşuldu. Detaylar👇