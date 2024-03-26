Cimriliğin Bu Kadarı! Kardashianların Varyemez Kris Jenner'ı 13 Torununa Ne Para Ne de Vakit Ayırabiliyormuş!
Cimriliğin Bu Kadarı! Kardashianların Varyemez Kris Jenner'ı 13 Torununa Ne Para Ne de Vakit Ayırabiliyormuş!
Kardashianların kurucusu diyebileceğimiz, kızlarını yoktan var eden Kris Jenner büyük aileleri seviyor olacak ki kendisinin iki kocasından toplam altı çocuğu var. Çoğu kızı sevgililerinden çocuk yapmış Jenner ailesi ise nesiller boyu aktarabilecekleri bir servete sahip. Kris Jenner'ın 'parasız kalacağını' söylediği açıklamalar ise çok konuşuldu. Detaylar👇
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Kardashian hanedanlığının kurucusu diyebileceğimiz, günümüzün en ünlü ailelerinin başında gelen Kardashian kadınlarının annesi Kris Jenner'ı çoğumuz biliyoruz.
Zaman zaman yanlış seçimler yapan Jenner, kızlarını bu noktaya getirmek için elinden geleni yapmış hayatlarını milyonların gözleri önüne sermeyi tercih etmişti.
Skandal, reklam, yalan dolan dinlemeden evet kazanmış ve hayallerini bir bir gerçekleştirmiş isim hem Kardashian soyadını hem de kızları Kylie ve Kendall'ı tüm dünyanın ağzına resmen sakız yapmış biri.
İlk eşi Robert Kardashian'dan Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian adında dört çocuğu olan ünlü ismin ikinci evliliğini yaptığı Caitlyn Jenner'dan da Kendall ve Kylie Jenner'ı dünyaya getirerek kalabalık ailesini altı çocuğuyla tamamlamış oldu.
Kızlarının çocukları da aileye eklenince, dünyanın en ünlü ailelerinden birinin annesi olan Kris Jenner modellik yapan Kendall dışında bütün çocuklarından toplamda 13 tane toruna kavuştu...
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Geçtiğimiz günlerde bir röportajda torunlarıyla nasıl anlaştığı sorulan milyoner, akıllara zarar cevaplarıyla herkesi şoke etti.
Kızlarının çabaları sonucu 170 milyon dolarlık servetine kavuşan isim 13 torunuyla vakit geçirmeye kalkarsa bunun çok fazla vaktini alacağını ve parasını bitireceğini söyledi...
Şu anda 68 yaşında olan Jenner'ın Kourtney isimli kızından 14 yaşında, ve dört aylık torunları dışında toplam 13 torunu olan isim en büyük torunu Mason'a bir araba vaat ettikten sonra nasıl bir hataya düştüğünü anlamış.
Bu kalabalık ailenin ne kadar masraflı olduğunu fark eden Kris Jenner "Bu gidişle beş parasız kalacağım" diye ekledi.
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