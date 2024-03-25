Hayaller Siyah Poşete! Yakışıklı Aktör Henry Cavill Sevgilisi Natalie Viscuso ile Uzun Süre Sonra Görüntülendi
Hayaller Siyah Poşete! Yakışıklı Aktör Henry Cavill Sevgilisi Natalie Viscuso ile Uzun Süre Sonra Görüntülendi
Beyaz perdenin yakışıklı aktörü Henry Cavill paylaştığı her an olay yaratan şanslı sevgilisi Natalie Viscuso ile Lonrda'da görüntülendi. Detaylar 👇
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Yıllardır değişmeyen karizması ve fiziğiyle şüphesiz günümüzün en beğenilen aktörlerinden biri olan Henry Cavill'e hayranlık duymayan yoktur diye düşünüyoruz.
Müthiş bir hayran kitlesine sahip yakışıklı isim yer aldığı filmleri oyunculuk yeteneklerinden, ekrandaki görüntüsüne resmen arşa çıkartıyor!
E tabii kendisi bu kadar yakışıklı olunca yanında göreceğimiz kadın da doğal olarak ilgi odaklarından biri haline geliyor.
Hayranları kıskançlık krizine sokan isim ise oyuncunun 2021'in Mayıs ayında ilişki yaşamaya başladığı Natalie Viscuso.
Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve kameralara pek de rastlamayan çift ise her pozlarında Cavill'in sevenlerinden büyük bir tepki alıyor.
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Geçtiğimiz gün, Henry Cavill, Hollywood menajeri kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Londra'daki bir otelden çıkarken görüntülendi.
Henry, lacivert kruvaze ceketi, koyu mavi kot pantolonu ve kahverengi süet botlarıyla son derece şık görünürken, Man Of Steel ve Enola Holmes gibi Legendary Entertainment filmlerinden sorumlu stüdyonun başkan yardımcılığını yapmış olan Natalie, bahar kombiniyle boy gösterdi.
Birlikteliklerini duyurduktan ve onayladıktan kısa bir süre sonra sevgilisine yönelik olumsuz yorumlara yanıt olarak sosyal medyaya geri dönen Henry Cavill ilişkisini doyasıya yaşıyor gibi gözüküyor...
"Sonunda bir erkek ünlü süpermodel figürü yerine normal görünümlü bir kadını seçti. Bu arada çok güzel."
"Bu büyükanne ilkokul öğretmeni mi?"
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"Bahse girerim hamile"
"O seksi, o değil"
"Kocam kız arkadaşıyla hayat böyle 😕"
"Çok tatlı görünüyor ve kıyafetini seviyorum - bu çirkin yorumları hayatım boyunca anlayamıyorum! Kıskançlık gibi kokuyor 😂"
"yarı çıplak makyaj kat kat sıvanmış bir kadın değil doğal görünümlü bir kadın görmek ferahlatıcı, yolu açık olsun ❤"
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