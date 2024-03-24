Kim Kardashian Yeni Sevgilisi Odell Beckham'in Genlerini Öve Öve Bitiremedi: "Onu Kaçıramayacağım"
Kim Kardashian Yeni Sevgilisi Odell Beckham'in Genlerini Öve Öve Bitiremedi: "Onu Kaçıramayacağım"
Kaynak: https://atlantablackstar.com/2024/03/...
Kim Kardashian yeni Amerikan futbolcu sevgilisi Ordell Beckham ve ilişikleri hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu. Yalnızca altı aydır birlikte olduğu öğrenilen çiftin kameralardan uzakta yaşadıkları ilişkileri hakkında söylenenler çok konuşuldu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özel hayatıyla ağızlara sakız olmuş dünyaca ünlü internet ismi Kim Kardashian'ı ikili ilişkilerinden, aile arasında yaşadığı olaylara duymayan yok denecek kadar azdır.
Magazine sık sık skandallarla dolu hayatıyla düşen isim konuşulmak adına elinden geleni yapıyor, bazen bu iddialara cevap bile vermeyip daha çok konuşulmasını sağlıyor bildiğimiz gibi.
Kanye West ile yaşadığı oldukça olaylı birlikteliği sonrası ayrılık haberiyle ortalığı sallayan Kim Kardashian gündemi alt üst etmişti.
Ayrılık sonrası hayatını Bianca Censori ile birleştiren ve dört çocuğunu yeni üvey anneleri ile tanıştıran Kanye West ise, yeni eşi ve giyimi yüzünden hiç olmadığı kadar gündemde bildiğimiz gibi...
İlgi odağı olmaya resmen bayılan Kim Kardashian ise kısa bir süre önce aşk iddialarına Amerikan futbolcusu Odell Beckham ile bulaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Oscar ödül töreni sonrası düzenlenen bir partiye ayrı ayrı katılan Kardashian ve Beckham...
Geceden birlikte ayrılırken görülmüştü... Pete Davidson ile 9 aylık ilişkilerini sonlandırdığından beri yalnız görülen isim yeni sevgilisi hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.
Eski eşi Kanye West yüzünden hayatına girecek erkeği seçmekte çekinceleri olan Kardashian, Odell Beckham'ın beşinci çocuğunun babası olması istediğini söyledi!
Odell'in harika genleri olduğunu söyleyen internet ismi Eylül ayından beri yaşadığı ilişkiyi bu zamana kadar gizlemek istese de kendisinin çocuk yapmak istemesi akla mantığa uymadı...
Futbolcunun ise Kardashian ile evlenmek için gerekli hazırlıkları yaptığı hatta kariyerinde de değişikliğe gitmeyi düşündüğü söylendi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda