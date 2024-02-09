Aşk Hayatıyla Bilinen Kim Kardashian'ın Yeni Sevgilisi Odell Beckham'la İlişkilerinin Ciddileştiği Söylendi

Skandallarla başladığı şöhretine yine skandallarla devam eden Kim Kardashian'ın aşk hayatı oldum olası en büyük magazin konularından biri. Son ilişkisinden sonra Odell Beckham Jr. ile anılan Kardashian'ın ilişkilerinin ciddileştiği iddia edildi. Detaylar👇