Aşk Hayatıyla Bilinen Kim Kardashian'ın Yeni Sevgilisi Odell Beckham'la İlişkilerinin Ciddileştiği Söylendi
Aşk Hayatıyla Bilinen Kim Kardashian'ın Yeni Sevgilisi Odell Beckham'la İlişkilerinin Ciddileştiği Söylendi
Skandallarla başladığı şöhretine yine skandallarla devam eden Kim Kardashian'ın aşk hayatı oldum olası en büyük magazin konularından biri. Son ilişkisinden sonra Odell Beckham Jr. ile anılan Kardashian'ın ilişkilerinin ciddileştiği iddia edildi. Detaylar👇
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Günümüzün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kim Kardashian yaptığı iş birlikleri ve markasıyla manşetlere konu olmayı seven isimlerden biri.
Daha Kardashianlar magazinin gündemini domine etmeye başlamadan Paris Hilton'un asistanlığını yapan Kim, 2006 senesindeki malum kasetinin yayılmasından sonra popüler olmuştu.
Ardından ünlü rapçi Kanye West ile olan birlikteliğini evlilikle taçlandıran internet ismi olaylı ilişkilerini dört çocuğuna rağmen bitirme kararı almıştı.
Boşanmanın hemen ardından Kanye West, Bianca Censori ile evlenmiş ve ikili ilişiklerini kameralardan saklamdan açık açık yaşamaya başlamıştı.
Ardından gözler Kim Kardashian'a dönmüştü ve Censori'yi kıskandığı bu yüzden de taklit ettiği iddiaları çığ gibi büyümüştü.
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Kim Kardashian ve Pete Davidson 9 aylık ilişkilerini sonlandırdıklarından beri kendisini yalnız görüyorduk...
Ardından, People dergisinin haberine göre Baltimore Ravens'ın takım oyuncusu Odell Beckham Jr. ile çıktığı söylentileri yayılmıştı ünlü ismin.
Son haberlere göre ve bazı kaynaklara göre Kardashian ve Beckham ilişkilerinin ciddileştiğini ve kamuoyuna birlikteliklerini açıklamayı düşünüyorlarmış...
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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