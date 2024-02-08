'Deli Kan' Şarkısını Söylerken Kendinden Geçmişti: Melike Şahin O Minik Kızı Sahnesine Davet Etti

Bu Nasıl Vicdansızlık? Hasta Kediyi Taşıma Çantasıyla Beraber Dağ Başına Bırakıp Kaçmışlar

Dikkat ve Refleksi Sayesinde Çocuğunu Büyük Bir Kazadan Kıl Payı Kurtaran Babanın O Anları Kameraya Yansıdı

18 Yıl Önce Çocukken Dans Ettiği Erkek ile Evlenerek Düğünde Tekrar Dans Eden Kadının Viral Olan Paylaşımı