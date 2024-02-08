'Deli Kan' Şarkısını Söylerken Kendinden Geçmişti: Melike Şahin O Minik Kızı Sahnesine Davet Etti

Melike Şahin son dönemin en başarılı müzik sanatçılarından biri. Geçtiğimiz günlerde minik bir kızın annesiyle gittiği Melike Şahin konserinde 'Deli Kan' şarkısına eşlik ettiği anlar sosyal medyada viral olmuştu.
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Melike Şahin o kızı sahnesine davet etti ve şarkıyı birlikte söylediler.
İzleyenlerin kalplerini ısıtan o anlar Melike Şahin "Bu açıdan gözükmüyor ama el ele tutuşuyoruz. Elâ bana ne kadar güç veriyor farkında değil hiç. İleride tekrar karşılaşacağız eminim, o zaman anlatırım ona." notuyla paylaştı.
İşte o anlar;
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