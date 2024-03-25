Gossip Girl Dizisinin Jönü Chuck Bass Evleniyor! Ed Westwick Amy Jackson ile Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Gossip Girl Dizisinin Jönü Chuck Bass Evleniyor! Ed Westwick Amy Jackson ile Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Gossip Girl dizisinde canlandırdığı yakışıklı karakter Chuck Bass ile akıllara kazınan oyuncu Ed Westwick, Ocak ayında sevgilisine ettiği evlenme teklifi ile gündemi sallamıştı. Çift geçtiğimiz gün aile ve arkadaşları arasında düzenlendikleri bir etkinlikte yüzük taktı. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşler Gossip Girl izleyicilerinin hayalindeki gibi gitmeyeli epey bir zaman oluyor aslında! Ocak ayında 2 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Amy Jackson'a evlenme teklifi etmiş ve bir nesle kötü haberi vermişti Ed Westwick...
Dizinin yakışıklı jönü Chuck Bass kadar özel hayatı çalkantılı olan isim Tamara Francesconi ile uzun yıllar devam eden birlikteliğinin ardından gerçek aşkı Amy Jackson'da buldu.
Ve 'müjdeli' haber bir anda geldi, çift kendi evlerini dekore ettiklerini sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşarak mesajı zaten vermişlerdi ve Ocak ayında İsviçre'de Amy Jackson'a evlenme teklifi etmişti.
Ed Westwick ve nişanlısı Amy Jackson, Gossip Girl yıldızının İsviçre Alpleri'nde evlenme teklif etmesinden haftalar sonra Mayfair'de arkadaşları ve ailesiyle birlikte akşam yemeğinde nişanlarını kutladı!
Westwick "Bu akşamı planlamak bizi düğünümüz için gerçekten heyecanlandırdı, arkadaşlarımızı ve ailemizi kutlama için bir araya getirmek çok özeldi” açıklamsında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkili nişandan paylaştıkları fotoğrafların altına "Arkadaşlar ve aile olmadan hayat hiçbir şeydir, sizi seviyoruz. Nişanımızı bu kadar özel kıldığınız için teşekkür ederiz ✨" yazdı.
Unutulmaz geceden ise geriye bu görüntüler kaldı👇
👇
"Görüldü: Chuck Bass kimsenin beklemediği samimi bir törenle evleniyor. İnsanlar küçük Jenny'nin gizlice girmeye çalıştığını söylüyor"
"😍 senin için çok mutluyum"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"hepiniz birlikte çok mutlu gözüküyorsunuz 🥹 tebrikler 🤍"
"Tebrikler Chuck Bass 🥲"
"Tebrikler!!! ❤❤ Bu fotoğraflardan gelen sevgiyi hissedebilirsiniz 😍"
"Unutulmaz bir gece!! ❤❤❤❤❤ ikinizi de seviyorum xxx"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda