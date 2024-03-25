Gossip Girl Dizisinin Jönü Chuck Bass Evleniyor! Ed Westwick Amy Jackson ile Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Gossip Girl dizisinde canlandırdığı yakışıklı karakter Chuck Bass ile akıllara kazınan oyuncu Ed Westwick, Ocak ayında sevgilisine ettiği evlenme teklifi ile gündemi sallamıştı. Çift geçtiğimiz gün aile ve arkadaşları arasında düzenlendikleri bir etkinlikte yüzük taktı. Detaylar 👇