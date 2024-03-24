Süperstar Ajda Pekkan Bayramda Servetine Servet Katacak: Kıbrıs Konseri İçin Ayağına Milyonlar Serildi!
Süperstar Ajda Pekkan Bayramda Servetine Servet Katacak: Kıbrıs Konseri İçin Ayağına Milyonlar Serildi!
Yıllara meydan okuyan efsane şarkıcı Ajda Pekkan bayramın ilk gününde Kıbrıs'ta bir otelde sahne alacak. Ünlü ismin konserden alacağı ücret ise bizim çenemizi yordu! Detaylar 👇
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Haykıracak nefesimiz kalmasa bile ellerimizin uzanacağı efsane şarkıcı Ajda Pekkan yıllar önce çıktığı sahnelerin tozunu 78 yaşında attırmaya devam ediyor!
Yıllara meydan okuyan güzel isim Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biri olmakla kalmayıp yıllardır sürdürdüğü kariyeriyle hafızalarda yer etmiş nadir isimlerden biri.
Hepimizin bildiği gibi Megastar Tarkan ve Süperstar Ajda gerek düetleri gerekse sahne ücretleriyle akıllara kazınmış ve her sene magazin gündemini süsleyen sanatçılardan olmayı başarıyorlar...
Bundan 60 sene önce şarkı söylemeye başlayan güzel isim hala ilk günkü gibi söylediği şarkılarıyla hayranlarını heyecanladırmaya ve onlara müzik zevki yaşatmaya devam ediyor.
Hürriyetin haberine göre, Ramazan Bayramının ilk günü sevenleriyle buluşacak yıldız sahne alacağı otelden 700 bin dolar teklif aldı!
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Bununla yetinmeyen 7 yıldızlı otel ünlü yıldızın kalacağı suite 'Ajda Pekkan Süperstar' ismini verdi...Ayrıca, rahat edebilmesi adına özel hamam, jakuzi ve iki yatak odası gibi detayları hazırladı.
Aylar önce başladığı sahne hazırlıkları sonucu tek gecelik gösteriden 22.5 milyon TL alacak ve 255 metrekarelik odada kalacak pop şarkıcı magazin gündemine resmen bomba gibi oturdu!
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