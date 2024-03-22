Ünlü Oyuncuların Kate Middleton Meselesine Karşılık Yaptıkları Paylaşımlar Beklenmedik Yerden Geldi!
Ünlü Oyuncuların Kate Middleton Meselesine Karşılık Yaptıkları Paylaşımlar Beklenmedik Yerden Geldi!
Bahar dizisiyle gönüllerde bir kere daha taht kuran güzel oyuncu Demet Evgar ve Sinem Kobal ülkemizin Galler Prensesi Kate Middleton hakkında verilen endişe dolu tepkilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla cevap verdiler. Detaylar👇
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Ocak ayında geçirdiği ameliyat sonrası Paskalya itibariyle göreve döneceğini söyleyen Kate Middleton'dan uzun süre haber alınmayınca ortalık yangın yerine dönmüştü bildiğiniz gibi.
Akıllara o kadar çok ihtimal gelmişti ki, Prensesi seven endişeli insanlar bir an olsun derin bir nefes alamamış, zaman zaman Prens William'ı zaman zaman da Kraliçe Camilla'nın rahatlığını eleştirmişti.
Saraydan hiçbir açıklama gelmeyince, ortaya fotoşoplu fotoğraflar da çıkınca iddialar almış başını gitmişti... Aylardır beklenen o açıklama sonunda geldi ve herkes Prenses'in başına gelenlerden şüphe duydukları kişilere bir özür borçlandı.
Kral Charles'ın kanser teşhisi sonrası bir kötü haber de Kate Middleton'dan geldi, prenses kanser tedavisi göreceğini kendisini merak eden sevenlerine bir videoyla açıkladı.
Haber kısa sürede Türkiye'de yayılırken ve prensese geçmiş olsun mesajları yağarken şu sıralar Bahar isimli diziyle gündemi sallayan Demet Evgar'dan anlamlı paylaşım geldi...
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İsrail ve Filistin arasında Ekim 2023'den beri devam eden ve yaraları sarmanın çok uzun süre alacağı savaşa değinen güzel oyuncu bu konuda yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"Prenses Kate öldü mü bilmiyorum ama Gazze’deki çocukların İsrail tarafından bombalandığını biliyorum" yazılı fotoğrafı hikayesine ekleyen başarılı aktris hayatını kaybeden çocuklar hakkında takipçilerine bir mesaj verdi.
Demet Evgar gibi küçük yaşta iki kızı olan oyuncu Sinem Kobal da aynı paylaşımı hikayesine ekleyerek Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekti.
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