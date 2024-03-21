John Wick Filminin Yıldız İsmi Keanu Reeves'in Yeni Stilini Görenler Ünlü İsmi Tanımakta Zorluk Çekti
John Wick Filminin Yıldız İsmi Keanu Reeves'in Yeni Stilini Görenler Ünlü İsmi Tanımakta Zorluk Çekti
John Wick filminin ünlü yıldızı Keanu Reeves tarz değişikliğine gitti. Kameralara yakalanan oyuncu resmen tanınamayacak hale geldi. Detaylar👇
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Hollywood'un başarılı isimlerinden biri olan Keanu Reeves yıllardır sürdürdüğü başarılı kariyeriyle oyunculuk yeteneklerini kanıtlamış başarılı aktörlerden biri.
Çoğumuzun efsane film serisi John Wick ile tandığı karizmatik oyuncu genellikle yaşadığı talihsiz olaylarla magazin gündemine geliyor.
Sürekli yükselişte olan kariyeriyle herkes tarafından bilinen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Keanu Reeves yeni bir proje için kolları sıvadı...
59 yaşındaki oyuncu uzun saçlarıyla spor yaptıktan sadece birkaç hafta sonra, Çarşamba günü yeni filmi Outcome'ın setinde kısa bir saç kesimiyle görüntülendi.
Hollywood'un A listesi oyuncularından biri olan ünlü isim yıllardır değişen saç kesimlerine rağmen John Wick serisindeki uzun saçlarıyla hafızlara kazınmıştı...
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Yeni filmi için saçlarını kestirerek tarz değişikliğine giden 59 yaşındaki isim genç görünümüyle hayranlarından tam puan aldı.
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"Vay be! Kısa saçla daha genç görünüyor 😍"
"Kısa saçı sevdim! Daha genç gözüküyorsun!"
"Çok iyi görünüyor"
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"aslında bu tarzla çok daha ateşli duruyorsun"
"60 yaşına gireceğine yemin eder misin? 30 yaşında gibi görünüyor. Her gün daha güzel ve daha genç😍😍😍😍"
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