Romeo Beckham ve Model Sevgilisi Mia Regan Ayrılıklarının Üzerinden Daha Bir Ay Bile Geçmeden Barıştılar
Romeo Beckham ve Model Sevgilisi Mia Regan Ayrılıklarının Üzerinden Daha Bir Ay Bile Geçmeden Barıştılar
Romeo Beckham 2024 senesinde birlikte eve çıkma kararı aldığı beş yıllık sevgilisi Mia Regan ile ayrıldılarını geçtiğimiz ay duyurduktan sonra kameralara birlikte yakalandılar. Detaylar 👇
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Beckham ailesi şüphesiz ki günümüzün en sevilen ve büyük hayranlıkla takip edilen birbirinden ünlü isimlere sahip ailelerinden biri.
Victoria ve David Beckham dillere destan aşkını da duymayan kalmadı. Yıllardır bu ikili sayesinde medya dünyasının en büyük aşklarından birine şahit oluyoruz...
Çocukları da kendileri gibi tutkulu aşıklar olan Beckhamların en büyük oplu Brooklyn'in Nicola Peltz ile evliliği de baya bir yankı yaratmıştı.
Romeo Beckham'ın da babası ve abisinden aşağı kalır yanı yok... 5 yıldır ilişi yaşadığı model sevgilisine her fırsatta duyduğu sevgiyi itiraf eden isim takipçilerini kıskançlıktan çatlatmayı başarıyor.
Mia Regan ile yaşadığı çalkantılı aşk ve ayrılılarıyla sık sık gündem olan futbolcu senenin başında kendisiyle eve çıkmış ve işleri bir nebze de olsa ciddileştirmişti.
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Geçtiğimiz ay aralarındaki romantik ilişkinin tamamen arkadaşlığa dönüştüğünü söyleyen ikili sosyal medyadan ayrılıklarını duyurmuşlardı.
Romeo Beckham ve Mia Regan, ayrıldıklarını duyurmalarından sadece haftalar sonra birlikte el ele görüntülendi...
Daha önce de ayrılıklarıyla gündeme gelen ikilinin hiçbir şey olmamış gibi yüzlerinde gülümsemelerle kameralara yansımaları ilgi çekti.
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