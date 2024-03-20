Amansız Hastalığı Nedeniyle Oyunculuğu Bırakan Bruce Willis'i Eski Eşi Demi Moore 69. Yaşında Yalnız Bırakmadı
Amansız Hastalığı Nedeniyle Oyunculuğu Bırakan Bruce Willis'i Eski Eşi Demi Moore 69. Yaşında Yalnız Bırakmadı
Bir zamanlar Hollywood'un efsane çiftlerinden biri olan Demi Moore ve eski eşi Bruce Willis ünlü aktörün 69. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. Geçtiğimiz senelerde de doğum gününde bir araya gelen ikili bu sefer oyuncunun ilerleyen hastalığı yüzünden duygusal anlar yaşadı. Detaylar 👇
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1987 senesinde evlenen ve kariyerlerinin ilk gününden beri popülerliklerini gözler önüne seren Amerikan sinemasının efsane isimleri Bruce Willis ve Demi Moore'u mutlaka duymuşsunuzdur.
2005 yılında üç çocuklarına rağmen birlikteliklerine son veren ikili hayranlarını epey bir üzmüş olsa da sonrasında çocukları için sürekli bir araya gelmeye devam etmişti.
Arkadaş olarak ilişkilerine devam eden çiftin Rumer, Scout ve Tallulah adında otuzlu yaşlarının başında üç kızı tane kızları var.
Daha önce Willis'in 67. yaş kutlaması için de bir araya gelen ikili farklı evlilikler yapmış olsa da birbirlerini yalnız bırakmamaya özen gösteriyor ve gözleri dolduruyordu.
2009 senesinde 45 yaşındaki Emma Heming ile dünyaevine giren isim yeni eşinin desteğini inanılmaz şekilde görüyor. Kendisini sürekli öven ve muhteşem bir baba olduğunu öyleyen Hemming oyuncunun en zor anlarına şahitlik ediyor.
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Şimdiki eşi Emma Hemming'den de Mabel ve Evelyn adlarında 9 ve 11 yaşında iki kızı olan oyuncu uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor...
Afazi (konuşma, anlama ve okuma-yazma zorluğu) hastalığı teşhisi konulan aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusunda sonradan bunama belirttilerine rastlanmıştı.
Sağlık sorunları dolayısıyla oyunculuk kariyerine son veren isim son zamanlarda ailesiyle vakit geçiriyor... Geçtiğimiz gün 69. yaşına basan Willis'i anlamlı günde ne eski eşi ne de ailesi yalnız bırakmadı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına"İyi ki doğdun Bruce Willis! Seni çok seviyoruz ve senin için minnettarız" yazan Demi Moore, Bruce Willis'in doğum gününü böyle kutladı.
"Arkadaş kalabilen ve birbirini önemseyen boşanmış çiftler takdire şayandır ❤️🥰 "
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"Ruh eşleri her zaman işler kızıştığında ortaya çıkar"
"Gerçek aşk böyle görünür. Sonunda farklı yollara gidebilirsin ama yine de hissettiğin aşkı hatırlıyorsun ve onu aşktan doğan arkadaşlık kadar güzel bir şeye taşıyorsun ;-) Demi'ye hayranım."
"Vay be sonsuza kadar süren ilişkiler"
"Onların sahip olduğu aşk benim istediğim aşk."
"Sağlam ortak ebeveynlik ve birbirlerine duyulan sevginin mükemmel örnekleri. Eşine de selam olsun, o harika"
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