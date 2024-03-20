Amansız Hastalığı Nedeniyle Oyunculuğu Bırakan Bruce Willis'i Eski Eşi Demi Moore 69. Yaşında Yalnız Bırakmadı

Bir zamanlar Hollywood'un efsane çiftlerinden biri olan Demi Moore ve eski eşi Bruce Willis ünlü aktörün 69. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. Geçtiğimiz senelerde de doğum gününde bir araya gelen ikili bu sefer oyuncunun ilerleyen hastalığı yüzünden duygusal anlar yaşadı. Detaylar 👇