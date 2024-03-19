Elvis Presley'nin Torunu Riley Keough Annesinin Vasiyetini Kazanmakla Kalmayıp Ünlü Bir Markanın Yüzü Oldu

Rock'n Roll'un efsane ismi Elvis Presley hayatını kaybettikten ve tüm dünyayı yasa boğduktan sonra geçtiğimiz sene kızı Lisa Marie Presley genç yaşta hayatını kaybetmişti. Şimdi Presley'nin torunu Riley Kenough şöhret basamaklarını bir bir çıkıyor. Detaylar👇