Elvis Presley'nin Torunu Riley Keough Annesinin Vasiyetini Kazanmakla Kalmayıp Ünlü Bir Markanın Yüzü Oldu
Elvis Presley'nin Torunu Riley Keough Annesinin Vasiyetini Kazanmakla Kalmayıp Ünlü Bir Markanın Yüzü Oldu
Rock'n Roll'un efsane ismi Elvis Presley hayatını kaybettikten ve tüm dünyayı yasa boğduktan sonra geçtiğimiz sene kızı Lisa Marie Presley genç yaşta hayatını kaybetmişti. Şimdi Presley'nin torunu Riley Kenough şöhret basamaklarını bir bir çıkıyor. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rock'n Roll dünyasının gelmiş geçmiş en efsane isimlerinden biri olan Elvis Presley'nin hayranları hala kendisini dinlemeye ve filmlerini izlemeye devam ediyor.
Erken yaşta hayata gözlerini yumarak hayranlarına inanılmaz bir acı yaşatan Presley o zamanlar kendisinden Priscilla Presley aralarındaki yaş farkıyla da gündem olmuştu. O zamanlar göze batamayan on yaşlık fark ise Priscilla'nın bugünkü yaşamını etkiliyor.
Efsane sanatçının o zamanlar pek vakit geçirememekten muzdarip olduğu küçük kızı ise büyüdüğünde babasının izinden gitmiş fakat 54 yaşında geçirdiği ani bir kalp krizi ile hayatını kaybetmişti.
Babası ile kavuştuğu düşünülen Lisa Presley'nin özel hayatı da Elvis gibi oldukça olaylı geçmişti. Daha önce dört kere evlenen isim birçok ünlü isimle anılmıştı.
Şarkıcının tek kızı, pop müziğin efsane ismi Michael Jackson, Nicolas Cage gibi isimlerle dünyaevine girdi. İlk evliliğini 1988'de müzisyen Danny Keough'la yapan ve 1994'te boşanan çiftin Riley ve Benjamin Storm adlarında iki çocuğu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Lisa Presley'nin tek oğlu ve Elvis Presley'nin tek erkek torunu olan Benjamin Storm Keough ise 27 yaşında intihar etmişti...
Birkaç yıl önce geçirdiği obezite ameliyatının neden olduğu sağlık sorunlarıyla öldüğü açıklanan isim geride annesi Priscilla ve tek kızını bırakmıştı.
Elvis Presley, tek kızı Lisa Marie henüz 9 yaşındayken ölmüş, ölümeden önce de şirketlerinden oluşan 100 milyon dolarlık mirasını kızına bırakmıştı.
Geçtiğimiz sene Lisa Presley hayatını kaybedince, tüm mirasını kızı Riley Keough'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. Fakat Riley'nin büyükannesi Priscilla bu vasiyete itiraz etti.
Dava sonucuna göre tüm mirastan Riley'nin faydalanmasına karar verilmişti. Tüm Presley servetinin sahibi olan genç kadının şansı yaver gidiyor anlayacağınız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şans yüzüne gülmeye devam eden isim, ünlü bir Fransız markanın bu seneki reklam yüzü oldu.
Aynı zamanda oyunculuk kariyerini devam ettiren ünlü isim şöhret basamaklarını hızlı adımlarla çıkıyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın