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Kimler Kimlerle Beraber! Kim Kardashian, Jennifer Lopez ve Bad Bunny Basketbol Maçında Bir Araya Geldiler

Kimler Kimlerle Beraber! Kim Kardashian, Jennifer Lopez ve Bad Bunny Basketbol Maçında Bir Araya Geldiler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 17:45

Geçtiğimiz hafta sonu Jennifer Lopez, Ben Affleck, Kim Kardashian gibi birbirinden ünlü isimler Lakers maçında görüldüler. Detaylar 👇

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Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck ve 12 yaşındaki oğlu Samuel ile Los Angeles'taki Lakers maçında görüldü. Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan olan en küçük oğlu oldukça heyecanlı gözüküyordu.

Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck ve 12 yaşındaki oğlu Samuel ile Los Angeles'taki Lakers maçında görüldü. Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan olan en küçük oğlu oldukça heyecanlı gözüküyordu.

Aile, LA Lakers'ın Crypto.com Arena'da Golden State Warriors ile oynadığı maçı izlemek için saha kenarındaki koltukları seçti...

Aile, LA Lakers'ın Crypto.com Arena'da Golden State Warriors ile oynadığı maçı izlemek için saha kenarındaki koltukları seçti...

Kim Kardashian ve Bad Bunny gibi isimlerin de izleyiciler arasında yer aldığı maç yıldızlarla dolu geçti.43 yaşındaki Karadashian, şık beyaz tişörtü ve siyah deri pantolonuyla, büyük maç için Lakers forması giyen 8 yaşındaki en büyük oğluyla birlikte maçı izledi.

Kim Kardashian ve Bad Bunny gibi isimlerin de izleyiciler arasında yer aldığı maç yıldızlarla dolu geçti.43 yaşındaki Karadashian, şık beyaz tişörtü ve siyah deri pantolonuyla, büyük maç için Lakers forması giyen 8 yaşındaki en büyük oğluyla birlikte maçı izledi.

Basketbol maçı, bir kaynağın DailyMail’e Kim ve NFL yıldızı Odell Beckham Jr'ın özel olarak çıktıklarını söylemesinden günler sonra gerçekleşti.

Basketbol maçı, bir kaynağın DailyMail’e Kim ve NFL yıldızı Odell Beckham Jr'ın özel olarak çıktıklarını söylemesinden günler sonra gerçekleşti.

Reality yıldızı ve 31 yaşındaki sporcu, aralarındaki potansiyel bir bağlantı hakkında spekülasyonların dönmeye başladığı Eylül 2023'ten bu yana gündeme birlikte geliyorlar.

8 yaşındaki Saint, NBA süperstarı LeBron James'i desteklemek için 6 numarası yazılı Lakers formasıyla tezahürat etti.

8 yaşındaki Saint, NBA süperstarı LeBron James'i desteklemek için 6 numarası yazılı Lakers formasıyla tezahürat etti.
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Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner ile gündemden düşmeyen rapçi Bad Bunny de maça katılan isimlerden biriydi.

Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner ile gündemden düşmeyen rapçi Bad Bunny de maça katılan isimlerden biriydi.

Son dönemlerin popüler şarkıcısı Tyla da basketbol maçını ön sıradan izleyen ünlü isimlerden biri oldu.

Son dönemlerin popüler şarkıcısı Tyla da basketbol maçını ön sıradan izleyen ünlü isimlerden biri oldu.

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