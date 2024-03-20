Sayısız Kez Ayrılıp Barışan Megan Fox ve Sevgilisi Machine Gun Kelly Yine ve Yeniden Ayrıldıklarını Duyurdular
Sayısız Kez Ayrılıp Barışan Megan Fox ve Sevgilisi Machine Gun Kelly Yine ve Yeniden Ayrıldıklarını Duyurdular
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/20/entert...
Garipliklerle dolu ilişikleri oldukça çalkantılı geçen ve sürekli ayrılıkları magazine konu olan rapçi Machine Gun Kelly ve güzel oyuncu Megan Fox yine ayrıldıklarını duyurdu. Detaylar 👇
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Güzelliği ile bir zamanlar yeri göğü inleten aktris Megan Fox son zamanlarda yaşamıyla ilgili verdiği her bir kararla hayranlarını şoke etmesiyle biliniyor.
Machine Gun Kelly sahne ismiyle bilinen Amerikalı rapçi Colson Baker ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen güzel isim adından sıkça bahsettiriyor.
Bir müzik klibi esnasında tanıştıktan sonra 2020 senesinde ilişkilerini medya duyuran çift 2022 senesinde nişanlanma kararı almıştı.
Rapçi ile yaşadığı ilişki sonrası tarzında da ciddi değişikliklere giden ve yaptırdığı estetik işlemlerle tanınmaz bir hal alan Fox, hayranlarından eski güzelliğini kaybetmesi nedeniyle çokça eleştiri topluyor.
Önceden Brian Austin Green ile evlilik yaşayan ve oyuncu Shia LeBouf'la birikte olan ismin aşk hayatında yaşadıkları pek de iç açıcı değil.
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Kısa süreli birlikteliklerinin ardından evlenme teklifi alan güzel oyuncu ilişkinin çalkantılarıyla sık sık gündeme geliyor zaten...
2022 senesinde nişanlanan çift Megan Fox'un yaptığı açıklama göre ayrılmış fakat güzel ismin eklediğine göre aralarında her zaman bir bağ olacakmış.
Ünlü isim sözlerini "Hangi kapasitede olacağını söyleyemem ama her zaman bir şekilde ona bağlı olacağım. Bunun ötesini açıklamak istemiyorum” şeklinde bitirdi. Sayısız kez ayrılıp tekrar barışan çiftimiz bu sefer de şaşırtmadı diyebiliriz...
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