Selena Gomez'in Milyon Dolarlık Markasını Satıyor Söylentileri "Başka Ne İş Yapacak?" Tepkilerine Yol Açtı

Selena Gomez yıllardır var olduğu sektörde birçok farklı kariyeri denemiş, ve son çıkarttığı kozmetik markası oldukça tutulmuştu. Şarkıcının beklenen üstünde sevilen ve talep gören makyaj markasını satacağı söylentileri sosyal medyayı resmen salladı! Detaylar 👇