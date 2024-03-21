Selena Gomez'in Milyon Dolarlık Markasını Satıyor Söylentileri "Başka Ne İş Yapacak?" Tepkilerine Yol Açtı
Selena Gomez'in Milyon Dolarlık Markasını Satıyor Söylentileri "Başka Ne İş Yapacak?" Tepkilerine Yol Açtı
Selena Gomez yıllardır var olduğu sektörde birçok farklı kariyeri denemiş, ve son çıkarttığı kozmetik markası oldukça tutulmuştu. Şarkıcının beklenen üstünde sevilen ve talep gören makyaj markasını satacağı söylentileri sosyal medyayı resmen salladı! Detaylar 👇
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Çoğumuz Selena Gomez'i şarkılarıyla yıllar önce tanımaya başlamış olsak da kendisi aslında birçok farklı kariyeri elinde tutan çok yönlü sanatçılardan biri.
Waverly Büyücüleri isimli yapımla daha 15 yaşındayken ekran önüne geçen şarkıcı günümüzde Only Murders in the Building isimli dramla oyunculuk kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıyor.
En son 2020 senesinde Rare isimli albümünü dinleyiciyle buluşturan Gomez, magazin gündemine bu aralar özek hayatıyla oldukça sık geliyor.
Öve öve bitiremediği ve mutlu bir ilişki yaşadıklarını her fırsatta belirten şarkıcı bu birliktelik yüzünden de hayranlarından birçok tepki alıyor.
Son olarak altına imzasını attığı başarılarına bir yenisini 2019 senesinde kurduğu kozmetik markası olan 'Rare Beauty' ile atan şarkıcı beklenmedik bir başarı yaklaladı.
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Makyaj ürünleri tüm dünya tarafından sevilen ve resmen yok satan ünlü isim birçok eski markaya bir anda rakip haline geldi.
Fakat Selena Gomez'in, 2 milyar $ değer biçilen viral kozmetik markası Rare Beauty’i satmayı düşündüğü söyleniyor. Business of Fashion'ın kaynaklarına göre, aktris-şarkıcı kozmetik şirketine gelen teklifleri değerlendirmek üzere danışmanlarla anlaşmış...
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