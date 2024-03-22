Shakira'nın Gerard Pique'ye Attığı Goller Bitmiyor! "Erkekler Olmadan Yaşamak Cennet" Lafıyla Damara Bastı

İhanet skandalı sonrası futbolcu Gerard Pique ile ilişkisine son veren Shakira, günümüzde geçmiş evliliği hakkında çarpıcı açıklamlar yapmaya devam ediyor. Yeni albümünü piyasaya çıkaran güzel şarkıcı yine ve yeniden gündemi sallayacak açıklamalarda bulundu. Detaylar 👇