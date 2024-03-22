Shakira'nın Gerard Pique'ye Attığı Goller Bitmiyor! "Erkekler Olmadan Yaşamak Cennet" Lafıyla Damara Bastı
Shakira'nın Gerard Pique'ye Attığı Goller Bitmiyor! "Erkekler Olmadan Yaşamak Cennet" Lafıyla Damara Bastı
İhanet skandalı sonrası futbolcu Gerard Pique ile ilişkisine son veren Shakira, günümüzde geçmiş evliliği hakkında çarpıcı açıklamlar yapmaya devam ediyor. Yeni albümünü piyasaya çıkaran güzel şarkıcı yine ve yeniden gündemi sallayacak açıklamalarda bulundu. Detaylar 👇
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira yıllardır yaptığı müzikle ve danslarıyla oluşturduğu hayran kitlesini elinde tutmaya devam ediyor. Latin müziğin adeta bilinirliğini arttıran güzel şarkıcı günümüzde de gönülleri fethetmiş bir isim.
2022 senesinde yaşadığı ihanetle magazin manşetlerini epey bir meşgul eden Shakira'nın 12 yıllık kocası Gerard Pique tarafından aldatıldığı ortaya çıkmıştı.
2 oğlunun babası olan eski futbolcu Pique ile yaşadığı olaylı ayrılık ortalığı resmen sallamış, kendisi hayranları tarafından hiç olmadığı kadar desteklenmişti.
25 yaşında Clara Chia Marti ismli bir öğrenci ile aldatılan Shakira yaşadıkların karşı hiçbir zaman sessiz kalmamış yeri geldiğinde müziği ile gerekli cevabı vermişti.
Geçtiğimiz günlerde eski kocası için kariyerini ikinci plana attığını açıklayan ünlü şarkıcı yeni bir albüm hazırlığındaydı. Shakira, Cardi B ile yaptığı düeti “Puntería”yı sevenleriyle buluşturdu.
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Şarkıcı buna ek olarak katıldığı bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Artık tamamen kariyerine ve müziğine odaklanmak istediğini söyleyen sanatçı bekar bir anne olarak elinden geleni yapacağını ekledi.
Hayatına bekar bir anne olarak devam eden isim çocukları ve kariyeri arasındaki dengeyi sağlamakta zorlandığını, onlarla tek başına ilgilendiğini ekledi.
Sözlerine devam eden yıldız "Erkekler olmadan yaşamak cennet gibi. Hayatınızdan çıktıkları an dünyanız güzelleşiyor" dedi.
"Anksiyeteleriniz yok oluyor, özgüvenimiz artıyor ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer olduğunu fark ediyorsunuz. Onlar bizim genetiklerimizi bozuyor" diye ekledi.
Şarkıcı "Orta yaş ve üstünün getirdiği deneyimlere dayanarak söyleyebilirim ki, bir erkeğin dahil olmadığı hayat, tek başınıza yaşadığınız bir cennet gibi!" diyerek sözlerini bitirdi.
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