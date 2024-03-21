Doğal Güzelliğinden Eser Kalmayan Megan Fox Eski Evliliği Hakkında Ağızları Açık Bırakan Açıklamalarda Bulundu
Doğal Güzelliğinden Eser Kalmayan Megan Fox Eski Evliliği Hakkında Ağızları Açık Bırakan Açıklamalarda Bulundu
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Bir zamanlar sadece güzelliğiyle değil oyunculuğu da tüm piyasayı alt üst etmiş ünlü isim Megan Fox son zamanlarda eleştirilerin odak noktası bildiğimiz gibi.
Eski fiziği ve doğal güzelliğinden resmen eser kalmayan oyuncu yaptırdığı estetik işlemlerle sık sık tepki çekiyor ve gittikçe tanınmaz bir hal alıyor.
Machine Gun Kelly ismli Amerikalı rapçi ile 2020'den beri çalkantılı bir ilişki sürdüren ismin bu değişiminin ana nedenlerinden birinin de ilişki olduğu düşünülüyor.
Özel hayatı da bir o kadar olaylı olan Megan Fox genç yaşta yaptığı evlilikle magazin manşetlerine konu olmuştu. Üç çocuk annesi isim Brian Austin Green ile şu anki sevgilisi ile yasak aşk yaşadığı iddia edildiği için ayrılmıştı...
Kendisinden 13 yaş büyük aktörle evlenen güzel isim 2021 yılında aldığı boşanma kararı ile şoke eden isim genç yaşta evlenip çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu söylemişti.
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Geçtiğimiz gün katıldığı programda rapçi nişanlısı ile ayrıldıklarını fakata ralarındaki bağın asla kopmayacağını söyleyen isim önceki evliliği hakkında da açıklamlarda bulundu...
Hayatında Brian Austin Green varken sürekli başkalarına aşık olduğunu söyleyen Megan Fox, daha önce bekarlığı tatmadığını itiraf etti.
Aktris sözlerine "İşe giderdim ve aşık olurdum... Çünkü çocuktum. Bekarlığın özgürlüğünü deneyimleme fırsatım olmamıştı" şeklinde devam etti.
Eski kocası için iyi bir eş olmadığını söyleyen isim, hangi iş arkadaşına karşı duygusal bir şeyler hissettiğinden bahsetmedi...
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