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Kourtney Kardashian'ın Çocuklarının Babası Scott Disick'in İçler Acısı Hali Ağızları Açık Bıraktı

Kourtney Kardashian'ın Çocuklarının Babası Scott Disick'in İçler Acısı Hali Ağızları Açık Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 19:55

Kourtney Kardashian'ın üç çocuğunun babası Scott Disick uzun süre sonra kameralara yakalandı. Medya kişiliğinin ciddi oranda kilo vermesi ve sağlıksız görünümü olay oldu. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Yıllardır Kourtney Kardashian'la yaşadığı ilişkiyle kendini sosyeteye tanıtan ve her yaptığı ile eleştirlen Scott Disick'i Kardashianları biraz da olsa takip ediyorsanız duymuşsunuzdur.

Yıllardır Kourtney Kardashian'la yaşadığı ilişkiyle kendini sosyeteye tanıtan ve her yaptığı ile eleştirlen Scott Disick'i Kardashianları biraz da olsa takip ediyorsanız duymuşsunuzdur.

Keeping Up With Kardashians programına ilk sezonlardan itibaren dahil olmuş isim Kourtney Kardashian'a yaşattıklarıyla istenilenin üzerine programa büyük izlenmeler getirmişti.

Keeping Up With Kardashians programına ilk sezonlardan itibaren dahil olmuş isim Kourtney Kardashian'a yaşattıklarıyla istenilenin üzerine programa büyük izlenmeler getirmişti.

Kourtney ile üç tane çocukları olan isim sayısız kez kendisini aldatmasıyla da biliniyor... Bunlara rağmen uzun yıllar kendisine katlanan Kourtney ise 2015 senesinde ayrılma kararı almıştı.

Kourtney ile üç tane çocukları olan isim sayısız kez kendisini aldatmasıyla da biliniyor... Bunlara rağmen uzun yıllar kendisine katlanan Kourtney ise 2015 senesinde ayrılma kararı almıştı.

Scott 2006-2015 yılları arasında Kourtney ile birlikte olmuş, reality TV yıldızı ayrılmalarına neden olarak alkolle mücadelesini göstermişti. Çiftin 14 yaşında Mason, 11 yaşında Penelope ve 9 yaşında Reign adında çocukları var.

2021 senesinde Travis Barker ile yeni bir ilişkiye açılan Kardashian günümüzde evli barklı mutlu mesut yaşarken...

2021 senesinde Travis Barker ile yeni bir ilişkiye açılan Kardashian günümüzde evli barklı mutlu mesut yaşarken...

Kourtney baterist Travis ile yoluna devam etti ve çift Mayıs 2022'de nikah masasına oturdu. Sevgilerini halka göstermeye yabancı olmayan çift, geçen yıl birlikte ilk çocukları olan oğulları Rocky'yi kucaklarına aldı.

İddiaya göre Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian'ın Travis Barker'la yaşadığı yeni aşkla başa çıkmakta zorlanınca kilo almış ve kendini müzisyenle kıyaslamaya başlayınca zayıflama ilaçlarına yönelmiş...

İddiaya göre Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian'ın Travis Barker'la yaşadığı yeni aşkla başa çıkmakta zorlanınca kilo almış ve kendini müzisyenle kıyaslamaya başlayınca zayıflama ilaçlarına yönelmiş...
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Eski 10 yıllık partneriyle üç çocuğu olan 40 yaşındaki reality TV yıldızının, Kardashian’ın yoluna devam etmesini izlemekte zorlandığı söylendi.

Eski 10 yıllık partneriyle üç çocuğu olan 40 yaşındaki reality TV yıldızının, Kardashian’ın yoluna devam etmesini izlemekte zorlandığı söylendi.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiği ve vermeye devam ettiği söylenen ismin sağlık sorunlarının iyiye gitmediği ve Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası hakkında endişeli olduğu ortaya çıktı.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiği ve vermeye devam ettiği söylenen ismin sağlık sorunlarının iyiye gitmediği ve Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası hakkında endişeli olduğu ortaya çıktı.

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