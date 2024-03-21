Ünlü Komedyen Tracy Morgan Kullandığı Zayıflama İlacı Yüzünden 40 Kilo Birden Almasıyla Gündeme Oturdu
Ünlü Komedyen Tracy Morgan Kullandığı Zayıflama İlacı Yüzünden 40 Kilo Birden Almasıyla Gündeme Oturdu
Kaynak: https://people.com/tracy-morgan-gaine...
Amerika'nın ünlü komedyenlerinden biri olan oyuncu Tracy Morgan Hollywood kızlarının bir çoğunun zayıflamak için kullandığı ilaç yüzünden kilo aldı. Detaylar 👇
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Zorlu Takip, 30 Rock, Saturday Night Live, Çılgın Cenaze gibi büyük Amerikan yapımlarından tanıdığımız aktör Tracy Morgan gündeme sağlık durumuyla geldi.
2014 senesinde geçirdiği araba kazası sonucu uzun süre yoğun bakımda kalan isim ağır yaralanmıştı... Sektöre geçtiğimiz senelerde bomba gibi dönen aktör sağlık sorunlarını atlatmasına rağmen 2023 senesinde bir itirafta bulunmuştu.
Çoğu Hollywood yıldızı gibi kilo verme ilaçlarına merak salan Morgan, ilaç kullanarak kilo verdiğini bir röportajında zaten duyurmuştu.
Geçtiğimiz gün Amerikan'ın en ünlü realite şovlarından birine katılan isim şoke eden açıklamlarda bulundu. 55 yaşındaki komedyen ilacı bırakmasına rağmen kilo almaya devam ettiğini söyledi.
İki ayda tam 40 kilo alan isim bu ilaçların zararlarından bahsederek diğerlerini uyarmak istediğini ekledi. "Bu ilaçla zayıflayan birçok yıldız var. Ben de merakıma yenik düşüp ilacı öyle kullanmaya başladım" diyen Morgan...
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"Uyduğum bir diyet listesi olmasına ve ilacı bırakmama rağmen iki ayda 40 kilo aldım. Bu ilaca kimsenin bulaşmamasını tavsiye ederim" sözleriyle izleyenleri uyardı.
Daha önce zayıflama ilacını kullanıp onlarca kilo veren ünlüler bunu açık açık belirtmelerine rağmen kilo vermeye ve sağlıksız rakamlara düşmeye devam ediyorlar. İlacın ünlü komedyendeki gibi kilo aldırması ise daha önce tanık olunmuş bir durum değil...
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