Kısmetse Olur Programının Aşkosu Cansel, Yeterince Estetiği Yokmuşçasına Yaptırdığı İşlemle Pes Dedirtti!

Kısmetse Olur isimli sözde evlilik programı ile hafızlarda 'aşk kuşko'luğa yeni bir soluk getirmiş, estetikleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu programın hafızlara kazınan isimlerinden sadece birisi olmuştu. Estetik operasyonların dozunu kaçırmasıyla ilgi odağı olan isim yaptırdığı yeni işlemle sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Detaylar 👇