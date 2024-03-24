Kısmetse Olur Programının Aşkosu Cansel, Yeterince Estetiği Yokmuşçasına Yaptırdığı İşlemle Pes Dedirtti!
Kısmetse Olur Programının Aşkosu Cansel, Yeterince Estetiği Yokmuşçasına Yaptırdığı İşlemle Pes Dedirtti!
Kısmetse Olur isimli sözde evlilik programı ile hafızlarda 'aşk kuşko'luğa yeni bir soluk getirmiş, estetikleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu programın hafızlara kazınan isimlerinden sadece birisi olmuştu. Estetik operasyonların dozunu kaçırmasıyla ilgi odağı olan isim yaptırdığı yeni işlemle sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Detaylar 👇
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Kısmetse Olur isimli birbirinden olaylı programın kısa sürede ana karakterlerinden biri olmayı başarmış ve adını tüm Türkiye'ye duyurmuş Cansel Ayanoğlu'na daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, programda yaşadığı ilişkiyle ve kavgalarıyla sık sık gündeme gelen isim takipçi sayısını gittikçe arttırarak günümüzdeki popülaritesini elde etti.
Geçtiğimiz aylarda müzik sektörüne de adımını atan isim, klibindeki Dilan Polat esintileriyle dikkat çekmiş ve "sonu benzemesin" dedirtmişti.
Burun estetiğinden, dudak dolgularına, vücut şekillendirme ameliyatlarından, meme estetiğine sayısız operasyon geçiren Ayanoğlu sosyal medyada sık sık bu işlemlerle gündem oluyor zaten...
En son kaş kaldırma işlemi için bıçak altına yatan ünlü internet isminin son hali ise kısa sürede tüm sosyal medyayı salladı!
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Estetikfacts isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşımla Cansel Ayanoğlu'nun yeni halini görenlerin kısa sürede yaptığı olumsuz yorumlar resmen çığ oldu...
Kaşlarının keskin görünümü ve yüzüne verdiği ciddi ifade kendisinin hayranları tarafından pek de beğenilmedi ve aşırıya kaçtığı düşünüldü 👇
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