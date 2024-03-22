Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım, Kanser Olduğunu Açıklayan Prensese Yapılan 'Zorbalığa' Tepki Gösterdi

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, yeğeni Mavi'nin babası Caner Yıldırım, kendi acı tecrübesinden yola çıkarak kanser olduğunu açıklamak zorunda kalan Galler Prensesi Kate Middleton'a yapılan zorbalığa sert çıktı!