Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım, Kanser Olduğunu Açıklayan Prensese Yapılan 'Zorbalığa' Tepki Gösterdi
Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım, Kanser Olduğunu Açıklayan Prensese Yapılan 'Zorbalığa' Tepki Gösterdi
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, yeğeni Mavi'nin babası Caner Yıldırım, kendi acı tecrübesinden yola çıkarak kanser olduğunu açıklamak zorunda kalan Galler Prensesi Kate Middleton'a yapılan zorbalığa sert çıktı!
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Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve evlendiklerinden beri sosyal medyada oldukça aktif eniştesi Caner Yıldırım'ı tanıyorsunuzdur.
2019 yılında evlenen çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan dünyalar güzeli Aylin Mavi'yi kucağına almıştı.
Fakat maalesef Hande Erçel'in kıymetlisi, anne ve babasının göz bebeği Mavi'ye geçtiğimiz yıllarda karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuştu.
Yaşadıkları zorlu süreç yetmiyormuş gibi küçük kızlarının hastalığı istemedikleri halde bir magazin sayfası tarafından haber yapılmış, kısa sürede de yayılmıştı.
Tedavi süreci boyunca, normalde eşi gibi sosyal medyada içerik üreticisi olduğundan kızı Mavi'yle çektiği videolarla öne çıkan Caner Yıldırım, Mavi'yle paylaşımlarına ara vermişti.
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Şükürler olsun ki geçtiğimiz Aralık ayında, 2023'ü kapatırken şahane bir haber geldi güzel aileden! Kanseri yenen çocukların çaldığı zili Mavi de çaldı ve kötü günler sonsuza dek geride kaldı!
Geçtiğimiz saatlerde kızıyla "bugünlerin hayalini kurduk" paylaşımı yapan ve kalpleri eriten Caner Yıldırım, bu sefer gündemdeki kayıp prenses konusuna tepki gösterdi.
88 gündür ortalarda gözükmeyen ve hakkında da türlü türlü teoriler üretilen Kate Middleton haftalardır gündemdeydi biliyorsunuz. Ve geçtiğimiz saatlerde ilk defa, ilk ağızdan bir açıklama yaparak kanser olduğunu duyurmuştu.
İhanet senaryolarından başlayıp türlü hastalıklara ve hatta "öldü" haberlerinin çıkmasına sebep olan Kate Middleton gizeminin çözülmesi Caner Yıldırım'ın olayı kendi tecrübelerine dayanarak "zorbalık" olarak değerlendirmesine sebep oldu.
Kızı Mavi'nin teşhisinin yeni konulduğu dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmediğini vurgulayan Yıldırım, Kate Middleton'un da benzer bir şekilde zorbalığa uğrayarak kanser açıklaması yapmak zorunda bırakıldığını belirtti.
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Prensese tanrı şifa versin