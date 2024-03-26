Bu Sefer Beceremedi: Normalde Kombinleriyle Herkesten Tam Not Alan Zendaya, Sınıfta Kaldı!
Bu Sefer Beceremedi: Normalde Kombinleriyle Herkesten Tam Not Alan Zendaya, Sınıfta Kaldı!
Galalarda ve ödül trenlerinde giydiği het kıyafetle övgü yağmuruna tutulan Zendaya bu sefer sınıfta kaldı! Ünlü isim yeni saç rengi ve elbise tercihiyle sosyal medyada birçok kötü yorum aldı. Detaylar 👇
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Şu sıralar oldukça göz önünde olan ve büyük bir kesim tarafından hayranlıkla takip edilen güzel oyuncu Zendaya üzerindeki kıyafetleri mankenlerden iyi taşımasıyla da biliniyor.
'Efsane bilimkurgu serisi Dune'da yer alan başarılı oyunca dünyanın dört bir yanında gerçekleşen galalara birbirinden şık tasarımlarla katılmış ve her seferinde gündeme bomba gibi oturmuştu.
Kırmızı halının tozunu attırmakla bilinen isim 1955 tarihli tasarım robot kostümü ile katılmış ve bu görünümün hakkını verebilecek tek isim olduğu söylenmişti!
Başarılı aktris, Call Me by Your Name, Suspiria ve Bones and All filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers"ın başrollerinden birini oynayacak...
Met Gala kostümleriyle ayrı konuşulan Zendaya, Challengers filminin ilk galasına farklı bir tarzla katıldı. Saçlarını normalden daha açık bir tona boyatarak imaj değişikliğine giderek yeşil bir elbise tercih etti.
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Salı gecesi Sidney Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşen galada giydiği ünlü markanın tasarımı olan kıyafet ise sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok kötü yorum aldı.
Tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun başından geçenleri konu alan yapıma üzerinde tenis oyunusu ve topu olan bir elbise tercih etmesi manidar olmuş...
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