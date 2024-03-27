Cicim Ayları Olmasın? Bulutların Üstünde Uçan Dua Lipa Gerçek Aşkı Yakışıklı Aktör Callum Turner'da Buldu!
Cicim Ayları Olmasın? Bulutların Üstünde Uçan Dua Lipa Gerçek Aşkı Yakışıklı Aktör Callum Turner'da Buldu!
Kaynak: https://www.usmagazine.com/celebrity-...
Sayısız kalp kırıklığından ve başarısız ilişki denemesinin ardından İngiliz aktör Callum Turner ile magazine yakalanan ve ilişikilerini gizlememe kararı alan Dua Lipa ilk defa sevgilisi hakkında konuştu. Detaylar 👇
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Grammy ödüllü güzel şarkıcı Dua Lipa'yı tanımayan daha önce şarkılarını duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Ne kadar başarılı bir şarkıcı olsa da kendisi özel hayatındaki kararlarıyla gündemi sık sık meşgul ediyor.
Konu aşk hayatına gelince sürekli sınıfta kalan Dua Lipa yönetmen sevgilisi Romain Gavras ile yaşadığı ilişkiyle sosyal medyayı resmen sallamıştı.
Eski sevgililer defterine girersek kolay kolay çıkamayacağımız Dua Lipa, Hadid kardeşlerin en küçüğü olan Anvar Hadid'le birlikteliğiyle de epey bir dikkat çekmişti.
Ya arasında oldukça büyük yaş farkları olan ya da pek de iyi sayılamayacak alışkanlıkları olan birçok isimle birlikte olan Dua Lipa sonunda turnayı gözünden vurdu!
Yakışıklı aktör Callum Turner ile öpüşerek kameralara poz veren dünyaca ünlü şarkıcı bu şekilde ilişkisini herkese duyurmuştu.
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O gün bugündür kameralara el ele göz göze yakalanan Dua Lipa ve Callum Turner ikilisi ise hayranlar tarafından çok yakıştırılmış ve güzel dileklerde bulunulmuştu.
16 Ocak günü öpüşürken magazine yaklanan ikili ilk defa ilişikleri hakkında açıklamalarda bulundular. Aralarındaki çekimin ekranlardan bile hissedildiği çift için her şeyin yolunda gittiği söylendi.
Dua Lipa'nın yakın çevresinden edinilen bir bilgiye göre bağımsız bir kadın olmasına rağmen, Callum’un ilişkide erkek olarak liderlik rolünü üstlenmesinden dolayı oldukça mutluymuş güzel şarkıcı.
Ayrıca, Dua Lipa ve Callum Turner birbirlerinin aileleriyle tanışmış! Bu buluşma sonrası ikili arasındaki ilişki daha da ciddileşmiş ve birbirlerine daha çok bağlanmışlar...Gerçek aşkı buldukları söylenen çift her zamankiden daha mutlu gözüküyor!
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