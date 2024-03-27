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Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Dikkat Çeken İtiraflar: Evlilikler Böyledir...

Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Dikkat Çeken İtiraflar: Evlilikler Böyledir...

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 10:58

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara dikkat çekici açıklamalarda bulundu. NTV Spor'un haberine göre, Icardi ile inişli çıkışlı bir evliliği olduğu konuşulan Wanda Nara, bu konuya da açıklık getirdi.

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Mauro Icardi yalnızca futbol haberlerinde değil, magazin manşetlerinde de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Mauro Icardi yalnızca futbol haberlerinde değil, magazin manşetlerinde de adından sıklıkla söz ettiriyor.

Yıldız golcu Icardi, özellikle eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor. İkili hakkında çeşit çeşit iddialar ortaya atılıyor.

Geçtiğimiz aylarda bazı aldatma iddiaları ortaya atılmış, Icardi'nin deliye döndüğü söylenmişti.

Geçtiğimiz aylarda bazı aldatma iddiaları ortaya atılmış, Icardi'nin deliye döndüğü söylenmişti.

Tüm bu iddialar asılsız çıkmaya devam ederken ünlü çift, gerek marka çekimlerinde gerek romantik tatillerinde boy göstermeye devam etti.

Wanda Nara, bu iddiaların doğru olmadığını bir kez daha kanıtladı.

NTV Spor'un aktardığına göre Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda Icardi ile olan ilişkisine değindi

NTV Spor'un aktardığına göre Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda Icardi ile olan ilişkisine değindi

Eşi Icardi'den övgü dolu sözlerle bahseden Wanda Nara 'Benim kadar aileye önem veren birini bulmuş olmam büyük şans. Günümüzde bu pek mümkün olmuyor.' dedi.

"Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım."

"Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım."

'Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum, çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor, biraz ilişki yaşayıp sonra ayrılıyorlar.' diyen Wanda Nara, aile olmaya ne kadar önem verdiğinden bir kez daha bahsetti.

"Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. "

"Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. "

İnişli çıkışlı olduğu söylenen evliliği hakkında yorum yapan Wanda Nara, 'Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler.' ifadelerini kullandı.

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Wanda Nara, sadakatsizlik hakkında yaptığı yorumla da dikkat çekti.

Wanda Nara, sadakatsizlik hakkında yaptığı yorumla da dikkat çekti.

'Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır.' diyen Wanda Nara, durumun kişiye göre değişeceğinin de altını çizdi.

"Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim..."

"Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim..."

Paraya çok değer verdiğini belirten Wanda Nara, beş çocuk annesi olduğunu ve dolayısıyla oldukça bilinçli olduğunun da altını çiziyor.

'Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum...Çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum.'

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