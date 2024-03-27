Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Dikkat Çeken İtiraflar: Evlilikler Böyledir...
Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Dikkat Çeken İtiraflar: Evlilikler Böyledir...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara dikkat çekici açıklamalarda bulundu. NTV Spor'un haberine göre, Icardi ile inişli çıkışlı bir evliliği olduğu konuşulan Wanda Nara, bu konuya da açıklık getirdi.
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Mauro Icardi yalnızca futbol haberlerinde değil, magazin manşetlerinde de adından sıklıkla söz ettiriyor.
Geçtiğimiz aylarda bazı aldatma iddiaları ortaya atılmış, Icardi'nin deliye döndüğü söylenmişti.
NTV Spor'un aktardığına göre Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda Icardi ile olan ilişkisine değindi
"Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım."
"Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. "
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Wanda Nara, sadakatsizlik hakkında yaptığı yorumla da dikkat çekti.
"Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim..."
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