Icardi'nin Eşi Wanda Nara'dan Dikkat Çeken İtiraflar: Evlilikler Böyledir...

Paraya çok değer verdiğini belirten Wanda Nara, beş çocuk annesi olduğunu ve dolayısıyla oldukça bilinçli olduğunun da altını çiziyor.

'Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum...Çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum.'