Puff Diddy Davasında Cinsel İstismara Uğradığı Öğrenilen Justin Bieber'ın Ortaya Çıkan Videosu Kalp Burktu

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood'un en bilinen rapçilerinden biri olan Sean Diddy Combs'un suçluluğuna karar verilmiş ve rapçi toplanan deliller sonrası tutuklanmıştı. Ardından pek çok ismin de suçuna dahil olduğu ya da mağdur edildiği ortaya çıkmıştı. Justin Bieber ise olayın mağdurlarından biriydi. Şarkıcının pek çok videosu ve parçalarındaki sözler o günden bu yana kalp burkmaya devam ediyor.