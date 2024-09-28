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Puff Diddy Davasında Cinsel İstismara Uğradığı Öğrenilen Justin Bieber'ın Ortaya Çıkan Videosu Kalp Burktu

Puff Diddy Davasında Cinsel İstismara Uğradığı Öğrenilen Justin Bieber'ın Ortaya Çıkan Videosu Kalp Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 09:52

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood'un en bilinen rapçilerinden biri olan Sean Diddy Combs'un suçluluğuna karar verilmiş ve rapçi toplanan deliller sonrası tutuklanmıştı. Ardından pek çok ismin de suçuna dahil olduğu ya da mağdur edildiği ortaya çıkmıştı. Justin Bieber ise olayın mağdurlarından biriydi. Şarkıcının pek çok videosu ve parçalarındaki sözler o günden bu yana kalp burkmaya devam ediyor.

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Amerika'nın en çok tanınan rapçilerinden biri olan Sean Diddy Combs, sahne adıyla Puff Diddy cinsel istismar, şiddet, zorla alıkoyma, rüşvet gibi suçlamalarla açılan davalarla karşı karşıya kalmıştı.

Amerika'nın en çok tanınan rapçilerinden biri olan Sean Diddy Combs, sahne adıyla Puff Diddy cinsel istismar, şiddet, zorla alıkoyma, rüşvet gibi suçlamalarla açılan davalarla karşı karşıya kalmıştı.

Mağdurlarının ve eski eşlerinin ortaya çıkarttığı kanıtlar ve rapçinin evinden çıkan deliller sonucu kendisinin geçtiğimiz haftalarda tutukluluğuna karar verilmişti.

Mağdurlarının ve eski eşlerinin ortaya çıkarttığı kanıtlar ve rapçinin evinden çıkan deliller sonucu kendisinin geçtiğimiz haftalarda tutukluluğuna karar verilmişti.

Rapçinin düzenlediği büyük partilere katılan ünlü isimlerin hatta politikacıların da bu gibi organizasyonlarda suç ortağı ya da mağdur olabileceği doğrulanmıştı. Rapçinin kurbanlarından biri ise henüz reşit değilken sektöre adım atan Justin Bieber'dı.

Rapçinin düzenlediği büyük partilere katılan ünlü isimlerin hatta politikacıların da bu gibi organizasyonlarda suç ortağı ya da mağdur olabileceği doğrulanmıştı. Rapçinin kurbanlarından biri ise henüz reşit değilken sektöre adım atan Justin Bieber'dı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Hayranlarını oldukça üzen bu olayın ardından şarkıcının eskiden verdiği röportajlar, yasaklı madde kullanımı, klip çekimi sırasında mental çöküş yaşaması gibi anlara farklı bir gözle bakılmaya başlandı.

Hayranlarını oldukça üzen bu olayın ardından şarkıcının eskiden verdiği röportajlar, yasaklı madde kullanımı, klip çekimi sırasında mental çöküş yaşaması gibi anlara farklı bir gözle bakılmaya başlandı.

Hollywood'un oldukça karanlık bir yüzü olduğunu tekrar gün yüzüne çıkartan ve kan donduran bu olayda her geçen gün yeni bir bilgiyle sarsılırken Justin Bieber'ın bu sözleri ilgi çekti.

Hollywood'un oldukça karanlık bir yüzü olduğunu tekrar gün yüzüne çıkartan ve kan donduran bu olayda her geçen gün yeni bir bilgiyle sarsılırken Justin Bieber'ın bu sözleri ilgi çekti.
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İşte o anlar:

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