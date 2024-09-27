Dansıyla Eleştirildiğini Söyleyen Muhabirlere "Herkesi Mutlu Edemeyiz" Diyen Murat Boz Cevabı Sahnede Verdi
Dansıyla Eleştirildiğini Söyleyen Muhabirlere "Herkesi Mutlu Edemeyiz" Diyen Murat Boz Cevabı Sahnede Verdi
Türk popunun en dev isimlerinden biri olan Murat Boz'u sık sık sahne performanslarıyla duyar olduk. Geçtiğimiz gece muhabirler tarafından Murat Boz'a çok 'eleştirilen' dansları soruldu, şarkıcı o eleştirilere cevabı sahneden verdi!
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Boz, kariyerine yön veren yeni projeleri ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.
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Uzun yıllardır müzik dünyasında başarılı bir şekilde yer alan Boz, son dönemdeki hit şarkıları ve konserleriyle hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.
Konserlerinde hem danslarıyla hem şarkılarıyla sevenlerine keyifli vakit yaşatan Murat Boz sık sık şovlarıyla sosyal medyaya malzeme oluyor.
Geçtiğimiz gece muhabirlerin "Danslarınız çok eleştiriliyor." sözlerine cevap olarak "Herkesi mutlu edemeyiz." ifadelerini kullanan Murat Boz asıl cevabı sahnede verdi!
Hayranları ise halinden pek memnun!
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