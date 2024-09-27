Dansıyla Eleştirildiğini Söyleyen Muhabirlere "Herkesi Mutlu Edemeyiz" Diyen Murat Boz Cevabı Sahnede Verdi

Türk popunun en dev isimlerinden biri olan Murat Boz'u sık sık sahne performanslarıyla duyar olduk. Geçtiğimiz gece muhabirler tarafından Murat Boz'a çok 'eleştirilen' dansları soruldu, şarkıcı o eleştirilere cevabı sahneden verdi!