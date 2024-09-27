Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Podyumlara Dönen Bella Hadid'in Son Hali Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na Benzetildi

Podyumlara Dönen Bella Hadid'in Son Hali Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na Benzetildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 11:48

Podyumları bıraktığını söyleyen, ilişkisini rayına oturtan ve son olarak kendi markasını çıkartan Bella Hadid, Paris Moda Haftasında bir sürpriz yaparak karşımıza çıkmıştı. Dünyaca ünlü model takım elbiseli görünümüyle Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetildi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, hem podyumdaki etkileyici performansları hem de stil seçimiyle moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi bildiğiniz gibi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, hem podyumdaki etkileyici performansları hem de stil seçimiyle moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi bildiğiniz gibi.

Kendine has tarzı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Hadid, birçok uluslararası markanın yüzü olarak da tanınıyor.

Kendine has tarzı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Hadid, birçok uluslararası markanın yüzü olarak da tanınıyor.

Uzun bir süredir sağlık problemleriyle boğuştuğu söylenen ve kendi markasıyla ilgilenen ünlü manken podyumlara geri döndü!

Uzun bir süredir sağlık problemleriyle boğuştuğu söylenen ve kendi markasıyla ilgilenen ünlü manken podyumlara geri döndü!

Takım elbiseyle yürüdüğü Paris Moda Haftasında rüzgarını estiren Hadid'in bu görüntüsü ise X ahalisinin diline düştü.

Takım elbiseyle yürüdüğü Paris Moda Haftasında rüzgarını estiren Hadid'in bu görüntüsü ise X ahalisinin diline düştü.

Hadid'in bu pozu Erdal Beşikçioğlu sanıldı!

Hadid'in bu pozu Erdal Beşikçioğlu sanıldı!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın