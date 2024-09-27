Podyumlara Dönen Bella Hadid'in Son Hali Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na Benzetildi
Podyumlara Dönen Bella Hadid'in Son Hali Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na Benzetildi
Podyumları bıraktığını söyleyen, ilişkisini rayına oturtan ve son olarak kendi markasını çıkartan Bella Hadid, Paris Moda Haftasında bir sürpriz yaparak karşımıza çıkmıştı. Dünyaca ünlü model takım elbiseli görünümüyle Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetildi!
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid, hem podyumdaki etkileyici performansları hem de stil seçimiyle moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi bildiğiniz gibi.
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Kendine has tarzı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Hadid, birçok uluslararası markanın yüzü olarak da tanınıyor.
Uzun bir süredir sağlık problemleriyle boğuştuğu söylenen ve kendi markasıyla ilgilenen ünlü manken podyumlara geri döndü!
Takım elbiseyle yürüdüğü Paris Moda Haftasında rüzgarını estiren Hadid'in bu görüntüsü ise X ahalisinin diline düştü.
Hadid'in bu pozu Erdal Beşikçioğlu sanıldı!
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