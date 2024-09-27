Podyumlara Dönen Bella Hadid'in Son Hali Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na Benzetildi

Podyumları bıraktığını söyleyen, ilişkisini rayına oturtan ve son olarak kendi markasını çıkartan Bella Hadid, Paris Moda Haftasında bir sürpriz yaparak karşımıza çıkmıştı. Dünyaca ünlü model takım elbiseli görünümüyle Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na benzetildi!