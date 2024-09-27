Katy Perry'den Tüyler Ürperten İtiraf: Yakışıklı Nişanlısı Orlando Bloom'a Büyü Yapmış!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom’u 'kandırabilmek' için büyüye başvurduğunu açıkladı. Bu itiraf, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve çiftin ilişkisiyle ilgili merakları artırdı.