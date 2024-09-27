Katy Perry'den Tüyler Ürperten İtiraf: Yakışıklı Nişanlısı Orlando Bloom'a Büyü Yapmış!
Katy Perry'den Tüyler Ürperten İtiraf: Yakışıklı Nişanlısı Orlando Bloom'a Büyü Yapmış!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 2016 yılından beri birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom’u 'kandırabilmek' için büyüye başvurduğunu açıkladı. Bu itiraf, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve çiftin ilişkisiyle ilgili merakları artırdı.
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, müzik kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve hit şarkılarıyla pop kültürünün en önemli figürlerinden biri haline geldi.
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"Firework," "Roar" ve "Teenage Dream" gibi unutulmaz parçalarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Perry, aynı zamanda sahne performansları ve renkli tarzıyla da dikkat çekiyor.
Güzel şarkıcıyı 2016 senesinden beridir birlikte olduğu yakışıklı aktör Orlando Bloom yaşadığı ilişkiyle de sık sık anıyoruz, çift şüphesiz Hollywood'un en gözde ikililerinden biri.
Kyle ve Jackie O Show'a konuk olan Katy Perry'den tüyler ürperten bir itiraf geldi! Sunucu Jackie O'Henderson, Perry’ye Orlando Bloom ile yaşadıkları ilişkinin “İlk görüşte aşk mı yoksa yavaş yavaş gelişen bir şey mi” sorusunu yöneltince kendisinin verdiği cevap olay oldu.
“Kesinlikle gelişti. Ona küçük bir büyü yaptım ve gerçekleşti.” yanıtıyla herkesi şaşırtan dünyaca ünlü şarkıcı olayların nasıl geliştiğini de anlattı.
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Şimdiki nişanlısına büyü yaptığını "Gelecekteki eşimde ne istediğime dair bir liste hazırlayacağım, Ve gerçekten çok net hatırladığım iki şey yazdım; benimle macera ve aşk diliminde buluşacak biri ve aynı zamanda benim kadar ruhsal açıdan meraklı biri." şeklinde tarif eden şarkıcı 2016 senesinde Bloom'la tanıştığını söyledi.
Bu tanışmanın ardından çiftimiz ilişkilerine tam gaz başlamış ve Bloom, 2019 yılında evlenme teklifinde bulunmuştu. İkili nişanlandı ve kızları Daisy Dove, Ağustos 2020'de dünyaya geldi.
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