Doğu Demirkol'un Kerem Bürsin'le İngilizce Dersi Niteliğinde Amerika Turnesini Duyurduğu Anlar Kahkahaya Boğdu
Doğu Demirkol'un Kerem Bürsin'le İngilizce Dersi Niteliğinde Amerika Turnesini Duyurduğu Anlar Kahkahaya Boğdu
Sosyal medya hesabından yayınladığı videolar, stand-up şovları ve oyunculuk yetenekleriyle izleyenleri kahkahaya boğan Doğu Demirkol Kerem Bürsin'le çektiği İngilizce videoyla bir kez daha güldürdü.
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Son yıllarda Türk televizyon ve sahne komedisinin en dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen Doğu Demirkol, mizahi yeteneği ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu bildiğiniz gibi.
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Gerek stand-up gösterileri gerekse televizyon projeleriyle adından sıkça söz ettiren Demirkol, güncel olaylara olan esprili bakış açısıyla izleyicilerini güldürmeyi sık sık başarıyor.
Sosyal medya hesabından da videoları ve espirili paylaşımlarıyla güldürmeye devam eden Doğu Demirkol'dan Kerem Bursin'le yeni bir paylaşım geldi.
Amerika turnesini Instagram'dan İngilizce şekilde duyuran Doğu Demirkol'un yabancı dille imtihanı sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu!
Kerem Bursin ve Doğu Demirkol'un İngilizce dersi niteliğindeki o anlarına ve Bursin'in verdiği ipuçlarına birlikte bakalım...
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Komedyen bu anları "Some eprişieyşın please!" notuyla paylaştı.
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