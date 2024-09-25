Oyuncu Bekir Aksoy'un 4 Yaşındaki Oğlu Asil, Resim Sergisiyle Guinness Rekorlar Kitabına Girmeye Hazırlanıyor!

Bekir Aksoy 'Oğlum dünyaya açılıyor. Önümüzdeki günlerde sergi Hollanda’ya gidiyor. Oğlumla oraya gideceğiz. İngiltere ve başka ülkeler de istedi, görüşmelerimiz devam ediyor. Çocuğumla gurur duyuyorum' ifadelerini kullanmıştı.