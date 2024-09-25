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Oyuncu Bekir Aksoy'un 4 Yaşındaki Oğlu Asil, Resim Sergisiyle Guinness Rekorlar Kitabına Girmeye Hazırlanıyor!

Oyuncu Bekir Aksoy'un 4 Yaşındaki Oğlu Asil, Resim Sergisiyle Guinness Rekorlar Kitabına Girmeye Hazırlanıyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 21:09

Oyuncu Bekir Aksoy'un oğlu Asil 4 yaşında resim sergisi açtı. Asil bu sergiyle birlikte dünyanın en genç resim sergisi açan kişi olara Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

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Doktorlar dizisindeki Suat rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine girmişti.

Doktorlar dizisindeki Suat rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine girmişti.

Bekir Aksoy'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Asil’le yaptığı paylaşımlar beğeni toplamaya tüm hızıyla devam ediyor.

Bekir Aksoy'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Asil’le yaptığı paylaşımlar beğeni toplamaya tüm hızıyla devam ediyor.

Resim yeteneğiyle daha önce konuşulan Asil'in yaptığı tablolar için sergi açılmış ve minik yetenek büyük ilgi görmüştü.

Resim yeteneğiyle daha önce konuşulan Asil'in yaptığı tablolar için sergi açılmış ve minik yetenek büyük ilgi görmüştü.

Bekir Aksoy 'Oğlum dünyaya açılıyor. Önümüzdeki günlerde sergi Hollanda’ya gidiyor. Oğlumla oraya gideceğiz. İngiltere ve başka ülkeler de istedi, görüşmelerimiz devam ediyor. Çocuğumla gurur duyuyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Asil’in daha önce 80 resimden oluşan sergisi de odak noktası olmuştu. Ünlü oyuncu, serginin ardından Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Asil’in daha önce 80 resimden oluşan sergisi de odak noktası olmuştu. Ünlü oyuncu, serginin ardından Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Son olarak, 4 yaşındaki Asil, dünyanın en genç resim sergisi açan kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor!

Son olarak, 4 yaşındaki Asil, dünyanın en genç resim sergisi açan kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor!

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