Sevgilisine Konserde Evlenme Teklifi Eden Şarkıcı Burak Bulut, Eda Sakız'la Nişanlandı!
Sevgilisine Konserde Evlenme Teklifi Eden Şarkıcı Burak Bulut, Eda Sakız'la Nişanlandı!
Çıkarttığı şarkıların hit olmasıyla beraber adından yeniden bahsettirmeye başlayan şarkıcı Burak Bulut geçtiğimiz hafta sevgilisi Eda Sakız'a konserinde evlenme teklifi etmişti. İkili geçtiğimiz dakikalarda nişanlandı.
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2023 senesinde Ebru Yaşar'la çıkarttığı 'Kehribar' şarkısıyla adından yeniden bahsettirmeye başlayan Burak Bulut aşk hayatındaki gelişmelerle gündemde!
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Bir süredir Eda Sakız'la mutlu birlikteliklerine devam eden şarkıcı geçtiğimiz hafta oldukça romantik anlarla adından bahsettirmişti.
Hayranlarının önünde hayatını Eda Sakız'la geçirmek istediğini açıklayan Burak Bulut evlenme teklifinde bulunmuş ve ilk defa diz çökmüştü!
İkili geçtiğimiz saatlerde nişanlandı! Mutluluklarıyla ilgi odağı olan Burak Bulut ve Eda Sakız çiftine sevenlerinden tebrik yağdı.
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