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Romantizmin Böylesi: Şarkıcı Burak Bulut Elazığ Konserinde Sevgilisi Eda Sakız'a Evlenme Teklif Etti

Romantizmin Böylesi: Şarkıcı Burak Bulut Elazığ Konserinde Sevgilisi Eda Sakız'a Evlenme Teklif Etti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 12:50

Son dönemlerde Ebru Yaşar ile birlikte seslendirdiği 'Kehribar' isimli şarkıyla adından başarılı bir şekilde bahsettiren şarkıcı Burak Bulut, sevgilisi Eda Sakız'a kendi konserinde evlilik teklif etti.

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Burak Bulut, 'Kehribar' ve 'Manolya' gibi sevilen şarkılarıyla müzik listelerine üst sıralardan girmeyi başaran ve son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Burak Bulut, 'Kehribar' ve 'Manolya' gibi sevilen şarkılarıyla müzik listelerine üst sıralardan girmeyi başaran ve son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Bulut, kendisi gibi şarkıcı olan kız arkadaşı Eda Sakız ile bir süredir aşk yaşıyordu. Sevenleri tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılan çiftin ne zaman evlilik yoluna gireceği ise merak konusuydu.

Bulut, kendisi gibi şarkıcı olan kız arkadaşı Eda Sakız ile bir süredir aşk yaşıyordu. Sevenleri tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılan çiftin ne zaman evlilik yoluna gireceği ise merak konusuydu.

Burak Bulut, geçtiğimiz akşam memleketi Elazığ'da bir konser verdi. Konserde, annesi ve sevgilisi Eda Sakız da izleyenler arasındaydı.

Burak Bulut, geçtiğimiz akşam memleketi Elazığ'da bir konser verdi. Konserde, annesi ve sevgilisi Eda Sakız da izleyenler arasındaydı.

Sevilen şarkıcı, kız arkadaşını önce sahnesine çağırdı. ''Bu koca adam ilk defa diz çökecek'' diyerek Eda Sakız'a evlilik teklif etti. O anlara Sakız'ın sevdiği bir jenerik müziği eşlik edince Eda Sakız, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Sevilen şarkıcı, kız arkadaşını önce sahnesine çağırdı. ''Bu koca adam ilk defa diz çökecek'' diyerek Eda Sakız'a evlilik teklif etti. O anlara Sakız'ın sevdiği bir jenerik müziği eşlik edince Eda Sakız, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

İşte romantizm dolu o dakikalar👇

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