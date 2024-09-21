Hamilelik Ona Bir Başka Yakıştı: Melisa Aslı Pamuk'tan Yepyeni Karnı Burnunda Pozlar
Hamilelik Ona Bir Başka Yakıştı: Melisa Aslı Pamuk'tan Yepyeni Karnı Burnunda Pozlar
Geçtiğimiz aylarda milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarını doğrulamıştı. Karnı burnunda güzel oyuncu, hamilelik pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2023 yılından bu yana futbolcu Yusuf Yazıcı ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor biliyorsunuz.
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Çift aşkları kadar heybetli olmayan, sade bir düğün ile mayıs ayında dünya evine girmiş ve hemen ardından Melisa Yazıc'nın hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda kendisinden anne olmaya hazırlandığını doğrularcasına ''hot mom'' paylaşımları ardı ardına gelmiş ve bizler de güzelliği karşısında bir kez daha mest olmuştuk.
Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz akşam karnı burnunda pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncunun zarafeti, şıklığı ve mutluluğu dikkat çekti👇
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