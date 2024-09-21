Hamilelik Ona Bir Başka Yakıştı: Melisa Aslı Pamuk'tan Yepyeni Karnı Burnunda Pozlar

Geçtiğimiz aylarda milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarını doğrulamıştı. Karnı burnunda güzel oyuncu, hamilelik pozlarına bir yenisini daha ekledi.