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Erkekler Neden Böylesiniz? Sarp Apak'ın Eşi Bengi Apak Cilt Bakımı Konuşurken Bir Anda Topu Kocasına Attı!

Erkekler Neden Böylesiniz? Sarp Apak'ın Eşi Bengi Apak Cilt Bakımı Konuşurken Bir Anda Topu Kocasına Attı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 16:09

Sevilen oyuncu Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününde Magazin Burada muhabirlerine yakalandı. Bengi Apak'a cilt bakımı sorulunca, ortaya güldüren görüntüler çıktı.

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Yalan Dünya dizisinin ardından yıldızı parlayan oyuncu Sarp Apak'ı en son Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisinde 2021 yılında izlemiştik.

Yalan Dünya dizisinin ardından yıldızı parlayan oyuncu Sarp Apak'ı en son Kaderimin Oyunu isimli televizyon dizisinde 2021 yılında izlemiştik.

Bengisu Uzunöz ise stand-up gösterileriyle ön planda olan bir isim.

Bengisu Uzunöz ise stand-up gösterileriyle ön planda olan bir isim.

Başarılı oyuncu Sarp Apak, 2017 yılında Bengi Hanım ile hayatını birleştirdi. İkili uzun süredir aşk dolu evliliklerini mutlulukla sürdürüyor.

Başarılı oyuncu Sarp Apak, 2017 yılında Bengi Hanım ile hayatını birleştirdi. İkili uzun süredir aşk dolu evliliklerini mutlulukla sürdürüyor.

Apak çiftinin Güney isminde bir de oğulları var.

Sarp ve Bengi Apak, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Serkan Keskin ve Meriç Aral çiftinin düğününe katıldı. Bengi Hanım'ı yalnız yakalayan Magazin burada muhabirleri kendisine mikrofon uzattı ve Bengi Apak'a cilt bakım sırlarını sordu.

Sarp ve Bengi Apak, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Serkan Keskin ve Meriç Aral çiftinin düğününe katıldı. Bengi Hanım'ı yalnız yakalayan Magazin burada muhabirleri kendisine mikrofon uzattı ve Bengi Apak'a cilt bakım sırlarını sordu.

Kendine yöneltilen soruyu esprili bir şekilde yanıtlayan Apak, ''Eşiniz sizi (yüzünde kahve telvesiyle) öyle görünce ne yapıyor?'' sorusuna ''Sarp Bey kendisine baksın. Çünkü topuk kremini bütün bedenine ve yüzüne sürüp mükemmel bir ciltle geziyor. Kızlar ne kadar çok uğraşıyor biliyor musun? Böyle bir haksızlık var.'' şeklinde cevap vererek muhabirleri gülümsetmeyi başardı.

Kendine yöneltilen soruyu esprili bir şekilde yanıtlayan Apak, ''Eşiniz sizi (yüzünde kahve telvesiyle) öyle görünce ne yapıyor?'' sorusuna ''Sarp Bey kendisine baksın. Çünkü topuk kremini bütün bedenine ve yüzüne sürüp mükemmel bir ciltle geziyor. Kızlar ne kadar çok uğraşıyor biliyor musun? Böyle bir haksızlık var.'' şeklinde cevap vererek muhabirleri gülümsetmeyi başardı.
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Bengi Apak'ın gülümseten ''topuk kremli'' röportajı için👇

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