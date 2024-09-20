''Evli Gibiyiz'' Demişti: Karizmatik Oyuncu Akın Akınözü ve Sevgilisi Sandra Pestemalciyan Yollarını Ayırdı!
''Evli Gibiyiz'' Demişti: Karizmatik Oyuncu Akın Akınözü ve Sevgilisi Sandra Pestemalciyan Yollarını Ayırdı!
Snob Magazin'in haberine göre, temmuz ayında annesi Özlem Akınözü'nü kaybeden oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir birliktelik yaşadığı Sandra Pestemalciyan ile ilişkisini noktalandırdı.
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Hercai'nin Miran Aslanbey'i yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nü birçoğunuz tanıyordur. Kendisi başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden.
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Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü Temmuz ayında kaybetmişti. Bu üzücü olayın ardından kendisi bir süre kameralardan uzakta kalmayı tercih etti.
Sessiz, sakin bir şekilde yaşantısına devam eden başarılı oyuncudan özel hayatıyla ilgili üzen bir haber geldi.
Snob Magazin'in haberine göre; Akınözü, seramik işiyle ilgilenen ve ''biz evli gibiyiz'' dediği sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı. Çift oldukça uzun bir süredir beraberdi.
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Bu durumda boşanmış gibi oluyorlar heralde.
2 yıla yakındır annesinin hastalığıyla uğraşıyorlarmış. Bu süreçte belli ki yıpranmışlar. Cenazede baya destek oluyordu kız. Ondan sonra da arkadaşça yollar ... Devamını Gör