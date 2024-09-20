Jeff Redd ve Sıla Bayrak Çifti Ünlülerin Nasıl Keşfedildiğini Tahmin Etmeye Çalıştı
Jeff Redd ve Sıla Bayrak Çifti Ünlülerin Nasıl Keşfedildiğini Tahmin Etmeye Çalıştı
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Jeff Redd, son aylarda rap dünyasında oldukça yükselişe geçen bir isim. Kız arkadaşı Sıla Bayrak ise kendi hedef kitlesine TikTok üzerinden hitap ediyor.
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Sevilen çift, Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu. İkili, Burak Özçivit'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a kadar birçok ünlü ismin nasıl keşfedildiğini tahmin etmeye çalıştı.
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