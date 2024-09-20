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Jeff Redd ve Sıla Bayrak Çifti Ünlülerin Nasıl Keşfedildiğini Tahmin Etmeye Çalıştı

Jeff Redd ve Sıla Bayrak Çifti Ünlülerin Nasıl Keşfedildiğini Tahmin Etmeye Çalıştı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 18:05

Onedio'nun Youtube kanalına konuk olan ünlü rapçi Jeff Redd ve Tiktoker Sıla Bayrak, ünlülerin keşif hikayelerini bilmeye çalıştı, ortaya neşeli görüntüler çıktı.

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Jeff Redd, son aylarda rap dünyasında oldukça yükselişe geçen bir isim. Kız arkadaşı Sıla Bayrak ise kendi hedef kitlesine TikTok üzerinden hitap ediyor.

Jeff Redd, son aylarda rap dünyasında oldukça yükselişe geçen bir isim. Kız arkadaşı Sıla Bayrak ise kendi hedef kitlesine TikTok üzerinden hitap ediyor.

Sevilen çift, Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu. İkili, Burak Özçivit'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a kadar birçok ünlü ismin nasıl keşfedildiğini tahmin etmeye çalıştı.

Sevilen çift, Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu. İkili, Burak Özçivit'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a kadar birçok ünlü ismin nasıl keşfedildiğini tahmin etmeye çalıştı.

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