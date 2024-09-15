Yak Bütün Fotoğrafları: Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour'u Her Şeyiyle Sildi, Bir 'Yorum' Bile Bırakmadı!
Yak Bütün Fotoğrafları: Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour'u Her Şeyiyle Sildi, Bir 'Yorum' Bile Bırakmadı!
Son dönemin gözde oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour ile yaşadığı aşkla bir süredir sık sık gündeme geliyordu. Çiftin ayrıldığına dair iddialar kulislerde dolaşırken, Kaygılaroğlu'ndan iddiaları doğrularcasına bir adım geldi. Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin sayfasında bıraktığı tüm izleri sildi.
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Sefirin Kızı ve Üç Kuruş gibi daha bir çok yayınlandığı dönemde popüler olmuş televizyon dizisinde rol alan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka duymuşsunuzdur.
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Kaygılaroğlu, oynadığı dizilerin yanı sıra kızıyla olan iletişimi ve ''muhteşem bir baba'' oluşuyla da sosyal medya kullanıcıların dilinden düşmüyordu geçtiğimiz yıllarda.
Belki biliyorsunuzdur, kendisi Melis İşiten ile bir dönem evlilik yaşamış fakat ikili bir süre sonra evliliği yürütemediklerini fark ederek 2019 yılında boşanmıştı.
Bu yılın başlarında Kaygılaroğlu, sanatçı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Çiftin aşkı; bu yaz dolu dizgin devam etmiş, ikili beraber düğünlere katılıp tekne tatillerine çıkmıştı.
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Gelin görün ki aşkın ömrü buraya kadarmış. Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour'u takipten çıkarttı. Ünlü oyuncu, eski sevgilisine yaptığı yorumları silip beğenilerini de geri çekince bu ayrılık, akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı.
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