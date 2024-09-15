Eda Ece'nin Aslı Enver'li Mutlu Aile Tablosu Tadındaki Paylaşımı: ''Dostlarla Pazar Gezmesi''
Eda Ece'nin Aslı Enver'li Mutlu Aile Tablosu Tadındaki Paylaşımı: ''Dostlarla Pazar Gezmesi''
Sevilen oyuncu Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek'i alıp güzel havaların tadını çıkarmak için kendisini dışarıya attı. O anlara Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızları Elay eşlik ederken bu iki ailenin sevgili dostları İbrahim Selim de onlara sahil yürüyüşlerinde eşlik etti.
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Doğal güzelliğiyle başımızı döndüren oyuncu Aslı Enver, son günlerde beyazlamış saçlarıyla gündeme gelmiş ve Enver'in her haliyle ne kadar nahif ve kusursuz göründüğü bir süre konuşulmuştu.
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Kendisi 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız. Evlendikleri ilk günden beri birbirlerine oldukça yakıştırılan ikili, son dönemlerin en beğenilen çiftlerinden.
Evliliğin ardından çok geçmeden hamilelik haberini aldığımız Aslı Enver, geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı da kucağına alarak çekirdek ailesini kurmuştu.
Bir başka güzel oyuncumuz olan Eda Ece'yi ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle mutlaka televizyon ekranlarında görmüşsünüzdür. O dönemde, içten tavırları ve doğal halleriyle Eda Ece, birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Gözlerimiz böyle değerli bir hanımefendiyi nasıl bir beyefendiyle el ele görecek diye düşünürken; 2019 yılında Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer birlikteliğini ilan etmişti. Çift uzun süren birlikteliğin ardından 2023 yılında evlendi.
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Eda Ece, 2024'ün nisan ayında kızı Mina İpek'i kucağına aldı.
İki güzel oyuncumuz Aslı Enver ve Eda Ece'nin dostluğundan belki haberdarsınızdır. Dilimizi ısıralım; Enver ve Ece, birbirlerinin iyi kötü pek çok anının eşlikçisi. İkili daha öncelerde birlikte maç izlemeye de gitti, çekirdek aileleriyle tatile de👇
Gelgelelim Eda Ece bugün yaptığı paylaşımla dostluğun tam gaz devam ettiğinin altını çizerken, pazar mutluluğunu takipçileriyle işte böyle paylaştı👇
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