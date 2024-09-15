Eda Ece'nin Aslı Enver'li Mutlu Aile Tablosu Tadındaki Paylaşımı: ''Dostlarla Pazar Gezmesi''

Sevilen oyuncu Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek'i alıp güzel havaların tadını çıkarmak için kendisini dışarıya attı. O anlara Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızları Elay eşlik ederken bu iki ailenin sevgili dostları İbrahim Selim de onlara sahil yürüyüşlerinde eşlik etti.