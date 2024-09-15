Elimizde Büyüdü! Demet Şener, İngiltere'de Bir Üniversiteye Kayıt Yaptıran Kızı İrem'in Mutluluğunu Paylaştı
Elimizde Büyüdü! Demet Şener, İngiltere'de Bir Üniversiteye Kayıt Yaptıran Kızı İrem'in Mutluluğunu Paylaştı
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları İrem Kutluay bu sene liseden mezun oldu ve erişkinliğe bir adım daha yaklaşarak üniversiteye geçti. İrem'in İngiltere'de bulunan University of Exeter'e kayıt yaptırmasının ardından Demet Şener, sosyal medyada 'mutluluğunu' paylaştı.
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2000'lerin ünlü mankeni Demet Şener ve milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2005 yılında hayatlarını birleştirme kararı almıştı.
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Çift, 2006 yılında kızları İrem'i, 2009'da ise oğulları Ömer'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Uzun bir süre sorunsuz giden evliliklerini, yaşanan anlaşmazlıklar ve Kutluay'ın Şener'i aldattığı iddiaları zehirlemiş ve çift 2018 yılında boşanmıştı.
Şimdilerde hayatına mutlu mesut devam eden Demet Şener, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Çocuklarıyla paylaştığı değerli anları da Instagram'ı üzerinden takipçilerine aktarıyor.
Öyle ki bizler de güzel İrem ve yakışıklı Ömer'i annelerinin hesabından görüyor ve büyüyüp serpilmelerine böylelikle tanık oluyorduk.
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Fakat bu kadarına bizler de hazır değildik, zamanın bu kadar hızlı geçebileceğini bizler de düşünmüyorduk. Şener, öncelikle geçtiğimiz aylarda kızının mezuniyetinden kareleri bu şekilde paylaştı👇
Sonra da bugün yaptığı ''mutluluğun resmi'' paylaşımıyla kızı İrem'in İngiltere'deki University of Exeter'e kayıt yaptırdığını takipçilerine sevinçle haber verdi.👇
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