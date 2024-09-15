Elimizde Büyüdü! Demet Şener, İngiltere'de Bir Üniversiteye Kayıt Yaptıran Kızı İrem'in Mutluluğunu Paylaştı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evliliğinden dünyaya gelen kızları İrem Kutluay bu sene liseden mezun oldu ve erişkinliğe bir adım daha yaklaşarak üniversiteye geçti. İrem'in İngiltere'de bulunan University of Exeter'e kayıt yaptırmasının ardından Demet Şener, sosyal medyada 'mutluluğunu' paylaştı.