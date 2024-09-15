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Ünlü Şarkıcı Hadise Konserinde Annesini Sahneye Çıkardı, Alkış İstedi!

Ünlü Şarkıcı Hadise Konserinde Annesini Sahneye Çıkardı, Alkış İstedi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 21:57

Geçtiğimiz günlerde havaalanında röportaj vermeyi reddetmesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, konser esnasında annesini sahneye çıkartarak büyük bir jest yaptı. Bu sefer alkışları onun için istedi.

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Güçlü sesi ve etkileyici sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'yi tanımayanınız yoktur.

Güçlü sesi ve etkileyici sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'yi tanımayanınız yoktur.

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde muhabirler tarafından havaalanında yakalanmış ve röportaj vermeyi reddetmişti. Hadise, o anlardaki sert çıkışı ve söylemiyle gündemi bir süre meşgul etmişti.

Güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde muhabirler tarafından havaalanında yakalanmış ve röportaj vermeyi reddetmişti. Hadise, o anlardaki sert çıkışı ve söylemiyle gündemi bir süre meşgul etmişti.

Merak edenler için haberin detayı👇

Hadise, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne aldı. Annesi Gülnihal Açıkgöz ise kendisini izleyenler arasındaydı. Ünlü şarkıcı, annesine güzel bir jest yaparak onu sahneye çağırdı ve seyircisinden alkışları annesi için istedi.

Hadise, geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne aldı. Annesi Gülnihal Açıkgöz ise kendisini izleyenler arasındaydı. Ünlü şarkıcı, annesine güzel bir jest yaparak onu sahneye çağırdı ve seyircisinden alkışları annesi için istedi.

İşte o anlar👇

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