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Ünlülerin Evlilik Tekliflerini Puanlayan Jeff Red ve Sıla Bayrak Yorumlarıyla Gülümsetti

Ünlülerin Evlilik Tekliflerini Puanlayan Jeff Red ve Sıla Bayrak Yorumlarıyla Gülümsetti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 18:05

Rapçi Jeff Red ve Tiktoker kız arkadaşı Sıla Bayrak, Onedio videonun konuğu oldu. Sevilen çift, ünlü isimlerin evlilik teklifi maceralarını kendilerince yorumlayıp puanlandırdı.

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Şimdilerde '' La la la'' isimli parçasıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren ünlü rapçi Jeff Red ve Tiktoker sevgilisi Sıla Bayrak son günlerin ilgiyle takip edilen çiftlerinden.

Şimdilerde '' La la la'' isimli parçasıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren ünlü rapçi Jeff Red ve Tiktoker sevgilisi Sıla Bayrak son günlerin ilgiyle takip edilen çiftlerinden.

Herkesin son zamanlarda ilgiyle takip ettiği çift, Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu. İkili, birçok ünlü çiftimizin nasıl evlilik teklifi aldığını yorumlayıp o teklifleri birlikte puanlandırdılar.

Herkesin son zamanlarda ilgiyle takip ettiği çift, Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu. İkili, birçok ünlü çiftimizin nasıl evlilik teklifi aldığını yorumlayıp o teklifleri birlikte puanlandırdılar.

Jeff ve Sıla'nın yorumlarını merak edenleri şöyle alalım👇

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