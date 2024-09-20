Ünlülerin Evlilik Tekliflerini Puanlayan Jeff Red ve Sıla Bayrak Yorumlarıyla Gülümsetti
Ünlülerin Evlilik Tekliflerini Puanlayan Jeff Red ve Sıla Bayrak Yorumlarıyla Gülümsetti
Rapçi Jeff Red ve Tiktoker kız arkadaşı Sıla Bayrak, Onedio videonun konuğu oldu. Sevilen çift, ünlü isimlerin evlilik teklifi maceralarını kendilerince yorumlayıp puanlandırdı.
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Şimdilerde '' La la la'' isimli parçasıyla müzik listelerinin altını üstüne getiren ünlü rapçi Jeff Red ve Tiktoker sevgilisi Sıla Bayrak son günlerin ilgiyle takip edilen çiftlerinden.
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Herkesin son zamanlarda ilgiyle takip ettiği çift, Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu. İkili, birçok ünlü çiftimizin nasıl evlilik teklifi aldığını yorumlayıp o teklifleri birlikte puanlandırdılar.
Jeff ve Sıla'nın yorumlarını merak edenleri şöyle alalım👇
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