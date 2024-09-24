Yeni Aşıklar Tam Gaz Devam: Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'yla Aşkın İlk Karesi Geldi
Yeni Aşıklar Tam Gaz Devam: Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'yla Aşkın İlk Karesi Geldi
Geçtiğimiz ağustos ayında aşklarını objektiflere el ele yakalanmalarıyla kanıtlayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ikilisi aşklarına tam gaz devam ediyor. Sancaktutan geçtiğimiz dakikalarda aşkın ilk fotoğrafını paylaştı!
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Televizyonun yükselen isimlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan hem yakaladığı şöhret, hem açıklamaları hem de yer aldığı yapımlarla adından bahsettiriyor.
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Geçtiğimiz yaz muhabirlerin aşk sorularına "Ortalıkta adam yok" şeklinde cevap veren Hafsanur Sancaktutuan kısa bir süre içinde yeni bir aşka imza atmıştı.
'İnci Taneleri'nde 'Cihan' karakterine hayat veren Kubilay Aka'yla Ağustos ayında ortaya çıkan aşk iddalarının ardından güzel oyuncu ilk kez objektiflere el ele yakalanmıştı.
Ve taze çiftimizden aşkın ilk karesi geldi! Hafsanur Sancaktutan kendisinden beş yaş büyük sevgilisi Kubilay Aka ile fotoğraflarını kalp ekleyerek paylaştı.
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