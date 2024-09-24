Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Theo James'ten Sonra Joey King de Türkiye'ye Geldi: Hollywood Yıldızının Kardeşi İstanbul'da Gelin Oldu!

Theo James'ten Sonra Joey King de Türkiye'ye Geldi: Hollywood Yıldızının Kardeşi İstanbul'da Gelin Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 21:08

Geçtiğimiz haftalarda Theo James İstanbul'a gelmiş ve hayranlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. James'in ardından Joey King de Türkiye’ye geldi! Kardeşinin kına gecesine katılarak mutluluğuna tanıklık eden King, sosyal medya üzerinden bu özel anları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyaca ünlü oyuncu Joey King, "The Kissing Booth" serisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve son dönemdeki projeleriyle Hollywood’un parlayan yıldızlarından biri haline gelmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Joey King, "The Kissing Booth" serisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve son dönemdeki projeleriyle Hollywood’un parlayan yıldızlarından biri haline gelmişti.

Gerek yeteneği gerekse samimi tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan King de Theo James'in ardından Türkiye'ye adım attı.

Gerek yeteneği gerekse samimi tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan King de Theo James'in ardından Türkiye'ye adım attı.

Kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü yıldız o anları sosyal medya hesabıdan paylaşarak Türkiye'yi sevdiğini dile getirdi.

Kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü yıldız o anları sosyal medya hesabıdan paylaşarak Türkiye'yi sevdiğini dile getirdi.

'Türkiye'yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü isimler de o anlara tepkisiz kalamadı...

Ünlü isimler de o anlara tepkisiz kalamadı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın