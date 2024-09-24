Theo James'ten Sonra Joey King de Türkiye'ye Geldi: Hollywood Yıldızının Kardeşi İstanbul'da Gelin Oldu!
Theo James'ten Sonra Joey King de Türkiye'ye Geldi: Hollywood Yıldızının Kardeşi İstanbul'da Gelin Oldu!
Geçtiğimiz haftalarda Theo James İstanbul'a gelmiş ve hayranlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. James'in ardından Joey King de Türkiye’ye geldi! Kardeşinin kına gecesine katılarak mutluluğuna tanıklık eden King, sosyal medya üzerinden bu özel anları paylaştı.
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Dünyaca ünlü oyuncu Joey King, "The Kissing Booth" serisiyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve son dönemdeki projeleriyle Hollywood’un parlayan yıldızlarından biri haline gelmişti.
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Gerek yeteneği gerekse samimi tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan King de Theo James'in ardından Türkiye'ye adım attı.
Kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü yıldız o anları sosyal medya hesabıdan paylaşarak Türkiye'yi sevdiğini dile getirdi.
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Ünlü isimler de o anlara tepkisiz kalamadı...
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