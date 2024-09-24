Theo James'ten Sonra Joey King de Türkiye'ye Geldi: Hollywood Yıldızının Kardeşi İstanbul'da Gelin Oldu!

Geçtiğimiz haftalarda Theo James İstanbul'a gelmiş ve hayranlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. James'in ardından Joey King de Türkiye’ye geldi! Kardeşinin kına gecesine katılarak mutluluğuna tanıklık eden King, sosyal medya üzerinden bu özel anları paylaştı.