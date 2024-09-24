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Elite Dizisinin Carla'sı Ester Exposito'nun Yeni Saç Stili "Ne Yaptın Kendine?" Dedirtti

Elite Dizisinin Carla'sı Ester Exposito'nun Yeni Saç Stili "Ne Yaptın Kendine?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 18:09

Elite dizisiyle ünlenen ve şu sıralar yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren Ester Exposito yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü!

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Elite dizisiyle hayatımıza giren Ester Exposito'yu güzelliğiyle ve kısa sürede yükseldiği sektördeki başarısıyla çoğumuz yakıdan takip ediyoruz.

Elite dizisiyle hayatımıza giren Ester Exposito'yu güzelliğiyle ve kısa sürede yükseldiği sektördeki başarısıyla çoğumuz yakıdan takip ediyoruz.

İspanyol oyuncu Ester Expósito, dünya çapında tanınan bir isim haline gelmiş ve son dönemlerde de adını yaşadığı ilişkiyle oldukça sık duyurmaya devam etmişti.

İspanyol oyuncu Ester Expósito, dünya çapında tanınan bir isim haline gelmiş ve son dönemlerde de adını yaşadığı ilişkiyle oldukça sık duyurmaya devam etmişti.

Yer aldığı projeleriyle tanınan Ester Exposito ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu olarak futbol dünyasında parlayan Vinicius Junior'un birlikteliği magazin manşetlerine damga vurmuştu.

Yer aldığı projeleriyle tanınan Ester Exposito ve Real Madrid’in yıldız oyuncusu olarak futbol dünyasında parlayan Vinicius Junior'un birlikteliği magazin manşetlerine damga vurmuştu.

Sarı saçlarıyla yüreklerde taht kuran güzel isim geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Sarı saçlarıyla yüreklerde taht kuran güzel isim geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Saçlarını kestirip siyaha boyattığı düşünülen güzel oyuncunun bu radikal değişimine yorum yağdı! Ester'in bir cesaretle saçlarını değiştirmiş olabileceği düşünülürken kimileri de peruk taktığını iddia etti.

Saçlarını kestirip siyaha boyattığı düşünülen güzel oyuncunun bu radikal değişimine yorum yağdı! Ester'in bir cesaretle saçlarını değiştirmiş olabileceği düşünülürken kimileri de peruk taktığını iddia etti.
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