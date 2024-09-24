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Önce Balık Yakalamıştı Şimdi de Kuş Tuttu: Hayvanlara Fısıldayan Çağatay Ulusoy'un Yeni Pozuna Yorum Yağdı

Önce Balık Yakalamıştı Şimdi de Kuş Tuttu: Hayvanlara Fısıldayan Çağatay Ulusoy'un Yeni Pozuna Yorum Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 19:06

Sosyal medyayı kullanma şekliyle sık sık dillere düşen, bir anlık dönüşleriyle adından bahsettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy son paylaşımı yine yoruma boğuldu.

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Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, kariyerinde attığı adımlarla her zaman gündemde kalmayı başaran oyuncularımızdan biri.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, kariyerinde attığı adımlarla her zaman gündemde kalmayı başaran oyuncularımızdan biri.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Ulusoy, ardından "Medcezir," "İçerde" ve "Duy Beni" gibi projelerle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Ulusoy, ardından "Medcezir," "İçerde" ve "Duy Beni" gibi projelerle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda karizmatik duruşu ve tarzıyla da dikkat çeken Ulusoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda karizmatik duruşu ve tarzıyla da dikkat çeken Ulusoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda balık tuttuğu anları paylaşan Ulusoy bu sefer de parmağında kuş tuttuğu anlarla yoruma boğuldu!

Geçtiğimiz aylarda balık tuttuğu anları paylaşan Ulusoy bu sefer de parmağında kuş tuttuğu anlarla yoruma boğuldu!
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