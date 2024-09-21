Üçüncü Çocuğuna Hamile Olan Atiye'nin Karnı Burnundaki Sahnesinde Tercih Ettiği Kostüme Benzetmeler Bitmedi!
Üçüncü Çocuğuna Hamile Olan Atiye'nin Karnı Burnundaki Sahnesinde Tercih Ettiği Kostüme Benzetmeler Bitmedi!
Annelik deneyimini üçüncü kez yaşamaya hazırlanan ünlü şarkıcı Atiye'nin karnı burnunda dans ettiği anlar çok konuşulmuştu. Şarkıcının sahnede tercih ettiği mavi kostüme de benzetmeler bitmedi.
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Son yıllarda Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Atiye, güçlü sesi ve dinamik sahne performansıyla dikkat çekiyor.
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Her şarkısıyla bambaşka bir enerji yakalayan şarkıcı şu sıralar müzik sektörünün yanı sıra ailesi ve çocuklarıyla gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla da ilgi çekiyor.
2018 yılında tanınmış prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da evlenen Atiye, 2019 yılında ilk çocukları Ferahfeza'yı dünyaya getirdi. 2023 yılında ise ikinci kızları Neva'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar.
Geçtiğimiz gece karnı burnunda şekilde sahneye çıkan Atiye'nın üçüncü kızına hamile olduğu bilgisi verilmişti. Hamile tarzıyla dikkat çeken Atiye'nın sahne kostümü de kısa sürede olay oldu.
Tül detaylı ve mavi bir kıyafet tercih eden şarkıcının altın takıları ve çıkan karnı ilgi odağı oldu. Yapılan benzetmeler de bitmedi tabii!
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